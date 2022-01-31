8年新高！去年電腦彩券開出489注頭獎 中獎人買法大公開
農曆新年電腦彩券加碼總獎金達8.8億元，大樂透更是連開15天，並加開360組100萬元「春節大紅包」，也吸引許多人投注拚一夕致富。根據台灣彩券公司統計，公益彩券自103年以來，至去（110）年止，共開出3355注頭獎，平均每年產生400位頭獎得主，其中去年更開出489注頭獎，創103年以來單一年度開出最多頭獎的紀錄。進一步分析頭獎中獎彩券的買法，自選號、包牌、多期投注比例高於一般消費大眾的買法，因此頭彩中獎彩券的平均單張購買金也較一般平均單張購買金額高於3-5倍。
記者顏真真/台北報導
2022-01-31 13:30:00
根據台灣彩券公司統計，周一至周六天天開獎的今彩539，頭獎單注獎金為800萬元，2021年總共開出454注頭獎，為公益彩券第4屆最高紀錄，若以全年開獎313期換算，平均每期有1.4人幸運對中頭獎。而頭獎保證1億元的大樂透，2021年累計開出24注頭獎，中獎注數僅次103年，為第4屆次高紀錄。
此外，大樂透110年所開出的24注中，有9注是在台中市開出，占比高達37.5%，而2020年大樂透開出的16注頭獎中，也是以台中市開出的6注最多，占比同樣是37.5%。由於近兩年頻頻開出大樂透頭獎，台中市已超越新北市，成為第4屆開出最多注大樂透頭獎的縣市。
至於頭獎得主都是怎麼買法？台灣彩券公司從投注系統紀錄中分析110年頭獎中獎彩券買法，並與各遊戲2021年所售出的所有彩券的買法進行比較，有4大發現，包括頭獎中獎彩券自行選號多高於一般消費大眾的買法、包牌及多期投注的比例也遠高於一般消費大眾、平均單張購買金額亦較一般消費大眾的平均單張購買金額高出3-5倍。
台灣彩券公司表示，從以上數據也得到印證，頭獎中獎人的購買行為相較一般人更為堅決、有毅力，亦十分符合「有買有機會」的信念，不過，在110年的489張頭獎彩券中，也有91張是只購買1注就中頭獎，占比約18.6%，因此民眾購買彩券時，仍需依自身財務狀況，量力而為，切莫過度投注，影響正常生活。