LV男裝趴有確診足跡！9男星急快篩 台北101明休館清消
LOUIS VUITTON路易威登上週五1/21，於台北101購物中心四樓都會廣場打造全新男裝專門店，邀來陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、范少勳、張軒睿、林哲熹、章廣辰、李智凱、李齊，共9位男星舉辦開幕派對。今晚傳出活動當天有與會媒體成為確診者，台北101獲報有確診者足跡，明（26）日購物中心將休館一日全館大清消；眾男星收到通知也緊急自主快篩。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-25 23:02:47
台北101表示，「針對1/21下午15:00-18:00台北101購物中心四樓廣場其中之快閃店，獲報有確診者足跡，該確診者造訪之櫃位於1/25獲報後即刻停業，晚間亦進行購物中心全館大清消，1/26將休館一日。台北101將配合中央流行疫情指揮中心及衛生局相關疫調，並持續落實最高規格防疫措施」。
據了解，衛生局也已通報品牌，活動當天於台北101四樓中庭出現疑似確診者足跡，品牌將根據指示，盡快協助造冊，提供當日活動所有賓客與採訪媒體等參與者的名單；該店也已即刻停業三天進行清消。
※【NOWnews 今日新聞
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