立陶宛蘭姆酒賣600！台灣人被當盤子？矢板明夫曝3種可能

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫指出，這2萬瓶酒是台灣為了感謝立陶宛相挺、友情購買的，不是為了賺錢，全世界的媒體都拿放大鏡盯著這批酒，一般沒有人敢在這件事上下其手，何況，即使這2萬瓶酒全部以每瓶600元賣出，對台灣煙酒整體營收佔比來說，也沒幾個錢，「所以我敢下結論、這酒不貴。」
至於為何中過可以賣150元呢？矢板明夫認為有3個可能性，他進一步分析，首先，這則消息是假新聞，是有人為了蹭熱度，把酒的照片截圖放在網上賣，「你要是下單，他根本沒有貨，如果有住在中國的朋友可以網購試一試。「
矢板明夫說，第二，可能是假酒，自己在北京當了10年記者，在各種餐廳酒吧喝過很多進口酒，從芝華仕、百靈潭到拉菲、越乃寒梅，得出的結論是六個字「真的多、假的少」，業者從立陶宛進幾瓶樣酒，依葫蘆畫瓢，複製應該不是難事。
第三，可能是政治補貼，為了打壓台灣、政府花錢補貼中間商讓他故意賤賣，製造出蔡英文政權為了政治利益，讓台灣消費者吃大虧的假象，這種事各地的台辦系統，做起來輕車熟路。
矢板明夫也直言，這幾天在YouTube上有很多中國的網紅，拿這件事批評民進黨政府欺騙消費者，台灣內部也有一些媒體名嘴配合，要求民進黨政府和台灣煙酒把事情說清楚、實際上就是帶風向，呼籲大家一定要擦亮眼睛。（編輯：孫唯容）