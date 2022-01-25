COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

立陶宛蘭姆酒賣600！台灣人被當盤子？矢板明夫曝3種可能

▲立陶宛蘭姆酒一瓶賣600新台幣，但在中國只賣31元人民幣，對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫以「3點」分析可能原因。(圖／記者李春台攝，2022.01.22)
▲立陶宛蘭姆酒一瓶賣600新台幣，但在中國只賣31元人民幣，對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫以「3點」分析可能原因。(圖／記者李春台攝，2022.01.22)

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 22:30:42

立陶宛同意讓台灣在維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，事後慘遭中國報復，讓一批2萬多瓶的蘭姆酒無法通關，台酒公司出手全部買下，一瓶售價600元新台幣；不過，卻有中國媒體指出，該批酒在中國只賣31元人民幣（約150元新台幣左右），引發熱議。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫以「3點」分析可能原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫說，個人認為蘭姆酒一瓶600元新台幣，是一個合理的價格，瓶裝酒是一種標準化商品，其出廠價、運輸成本、稅金、流通成本都很容易計算，如果台灣煙酒公司惡意提高售價，企圖從中謀取暴利的話，很難不被別人發現。

矢板明夫指出，這2萬瓶酒是台灣為了感謝立陶宛相挺、友情購買的，不是為了賺錢，全世界的媒體都拿放大鏡盯著這批酒，一般沒有人敢在這件事上下其手，何況，即使這2萬瓶酒全部以每瓶600元賣出，對台灣煙酒整體營收佔比來說，也沒幾個錢，「所以我敢下結論、這酒不貴。」

至於為何中過可以賣150元呢？矢板明夫認為有3個可能性，他進一步分析，首先，這則消息是假新聞，是有人為了蹭熱度，把酒的照片截圖放在網上賣，「你要是下單，他根本沒有貨，如果有住在中國的朋友可以網購試一試。「

矢板明夫說，第二，可能是假酒，自己在北京當了10年記者，在各種餐廳酒吧喝過很多進口酒，從芝華仕、百靈潭到拉菲、越乃寒梅，得出的結論是六個字「真的多、假的少」，業者從立陶宛進幾瓶樣酒，依葫蘆畫瓢，複製應該不是難事。

第三，可能是政治補貼，為了打壓台灣、政府花錢補貼中間商讓他故意賤賣，製造出蔡英文政權為了政治利益，讓台灣消費者吃大虧的假象，這種事各地的台辦系統，做起來輕車熟路。

矢板明夫也直言，這幾天在YouTube上有很多中國的網紅，拿這件事批評民進黨政府欺騙消費者，台灣內部也有一些媒體名嘴配合，要求民進黨政府和台灣煙酒把事情說清楚、實際上就是帶風向，呼籲大家一定要擦亮眼睛。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀