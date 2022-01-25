高雄學測考生確診 32名密切接觸者專車送防疫旅館隔離
高雄市1名家住旗津區的高三生昨（24）日確診，21至23日曾參加大學學測，高雄市衛生局針對考場接觸者匡列214人採檢，其中同校151人，32人居家隔離、119人自主健康管理。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-25 22:55:04
根據衛生局疫調指出，確診考生家在旗津經營雜貨店，與港埠確診工人有接觸，導致他與家人染疫，考生21日參加學測首日出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，24日確診，Ct值21.2，包括學測考場、就讀的高中都在今天全面清消。
由於學測時與確診考生同考場的同學有12人，而考生確診前也在學校上課、活動，因此，高雄市衛生局也針對學校151人進行匡列，除了不在高雄的以外，大部分師生今晚都已採檢結束，共32人為密切接者須進行隔離，今晚已搭防疫巴士到防疫旅館。
※【NOWnews 今日新聞
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