什麼人易中頭獎？去年O型、屬猴、水瓶 雙子座最多

過年大家都會買張彩券試手氣，但也好奇到底什麼樣的人容易中頭獎，尤其是億元以上頭獎。根據台灣彩券公司統計，去（110）年電腦彩券共開出22注1億元以上的頭獎，從台灣彩券億元中獎人回收問卷資料顯示，以男性、40歲至60歲、血型O型、生肖屬猴，水瓶座和雙子座最多，面貌則傾向橢圓臉、額頭高寬、濃眉、雙眼皮大眼、小耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴。
記者顏真真/台北報導
2022-02-01 10:00:00
台灣彩券公司指出，從年齡分布來看，去年的億元頭獎中獎人以40至49歲及50至59歲最多，占比各約26%，其次是60歲至69歲（21%）和30歲至39歲（16%），20歲至29歲的年輕族群及70歲以上老年族群則各占5%；相較109年有44%的億元中獎人年齡集中於50歲至59歲，110年中獎人年齡層的分布相對較為平均，平均年齡亦較低一些。
就血型而言，110年的億元中獎人有近半為O型（47%），約4成為B型（37%），A型和AB型則各占11%和5%；109年的億元中獎人則有超過7成為O型（72%）、兩成為B型（22%）、其餘6%為A型。
110年億元頭獎中獎人的生肖以猴最多，占比為21%，其次為鼠、羊，占比皆為16%，兔、蛇則以各11%的占比位居第三。反觀109年，有28%的億元中獎人屬羊，其次為鼠（17%），龍、雞、豬並列第三（占比各11%）。
110年億元頭獎中獎人以水瓶座和雙子座最多，占比各約21%，金牛座和射手座各以16%的占比居次，第三名為處女座，占比約11%，反觀109年的星座分布較為平均，無較突出的星座。
比較110年與109年億元頭獎中獎人的面貌特徵，110年和109年相同的是臉型皆以橢圓臉為主，額頭高、眼睛大以及櫻桃小嘴；109年的眉型特徵主要是長眉，110年轉變為濃眉；耳朵大小亦有不同，109年主要是大耳，110年則為小耳；109年的鼻型特徵以高鼻較為突出，110年則是以蒜頭鼻為大宗。