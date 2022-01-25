▲ 守護不間斷！Kia 全台服務據點春節營運時間公告

新春年假即將到來，Kia 提供免付費 24 小時服務專線，給予車主們即時的車輛故障及車況諮詢服務，全台展示中心及服務中心營運時間亦有所調整。面對 COVID-19 疫情，全台展示中心與服務廠皆採取高規格防疫措施，保障現場服務人員及消費者的健康安全，除了定時全面進行消毒清潔外，服務人員在過程中也將量測體溫並全程配戴口罩，針對客戶常接觸到的地方，例如方向盤、排檔桿等，於交付車輛前亦會特別消毒。
2GameSome - 有車賞
2022-01-25 22:55:00
2022年農曆新年期間，Kia 全台乘用車展示中心於除夕當日至年初二(1/31~2/2)春節期間休假，年初三至年初四(2/3- 2/4)營業時間，則調整為 10 點至 17 點。年初五(2/5)起，Kia全台乘用車各展示中心恢復為正常營運時間。Kia全台乘用車服務廠春節期間營業時間調整如下：全台乘用車服務廠自小年夜當日至年初六(1/30~2/6)休假，年初七(2/7) 起全台服務廠恢復正常營業服務，持續為車主提供服務。Kia全台商用車各展示中心與服務廠過年期間(1/29~2/6)營業時間，請電洽24小時商用車免付費客服專線。年初七(2/7)起，全台商用車展示中心、服務廠準時開工。春節假期如有賞車、車輛安排等需求，歡迎車主及貴賓電洽Kia的24小時乘用車免付費客服專線 0800-868-995；24 小時商用車免付費客服專線 0800-038-338 預約安排，或上 Kia 官網 www.kia.com.tw 查詢。敬邀喜愛 Kia 的消費者們於春節期間蒞臨 Kia 展間，親臨展間感受 Kia 新世代車款的造車工藝，台灣森那美起亞誠摯祝福您，虎運當頭，事事順心身心安康！
2022 春節假期 Kia 全台乘用車展示中心暨服務廠營運時間：
24 小時乘用車免付費客服專線 0800-868-995
2022 春節假期 Kia 全台商用車展示中心暨服務廠營運時間
日期
展示中心
服務廠
1/29
正常營業
正常營業
小年夜(1/30)
春節休假，可致電 Kia 24 小時
【乘用車】服務專線 0800-868-995
除夕(1/31)
春節休假，可致電 Kia 24 小時
【乘用車】服務專線 0800-868-995
初一(2/1)
初二(2/2)
初三(2/3)
10：00 ～ 17：00
初四(2/4)
10：00 ～ 17：00
初五(2/5)
正常營業
初六(2/6)
初七(2/7)
正常營業
請電洽 24 小時商用車免付費客服專線 0800-038-338