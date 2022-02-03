大樂透春節加開360組100萬元　這樣買較容易中

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若再從各縣市的中獎注數來看，去年「春節大紅包」以新北市開出75注居全國之冠，其次為台北市的68注，台中市（62注） 、桃園市（51注） 、高雄市（48注）則分居第3~5名。
以春節大紅包的總獎金來看，仍由上述5個縣市囊括前5名，其中排名第一的新北市，總中獎金額高達5455萬元，占春節大紅包總獎金的15%，前5名縣市的總獎金總計達2.33億元，占比約為65%。
至於110年大樂透春節大紅包的464張中獎彩券，由424家投注站開出，其中有32家在活動期間開出2次大獎、另有4家投注站更幸運，累計開出次數多達3次。
統計第4屆期間（103年至110年）春節大紅包獎項的售出商店，曾開出春節大紅包獎項的投注站共有2554家，開出2注以上的家數亦高達794家，其中，累計開出最多注的投注站為高雄市苓雅區的「大興金香舖｣以及桃園市平鎮區的「晉億投注站｣，各開出10注大紅包；其次為新北市板橋區「一夕致富彩券行｣開出9注；開出8注的投注站則有8家。
至於110年春節大紅包中獎彩券的買法，台灣彩券公司從系統紀錄發現，與109年相較，110年的中獎彩券自行選號和包牌的比例皆有提高，單張銷售金額亦大幅成長。110年春節雖有疫情影響，但因多數消費者均留在國內過年，加上過年期間就是要買彩券、試手氣的風氣，因此110年春節期間買氣仍十分熱絡，消費者的出手也相對大方。
台灣彩券公司從系統紀錄中更發現，有好幾張中獎彩券是購買1組或超過1組的「10連碰」，即1次包10個號碼，單組購買金額1萬0500元，同時搭配多期投注，因此大幅提高了單張購買金額。如單獨統計沒有包牌的中獎彩券，去年的平均單張金額481元亦較109年的平均值262元成長84%。