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NOW早報／11、12月統一發票開獎　完整「中獎號碼」出爐

▲本期統一發票開獎出爐。（圖／NOWnews影像中心）
▲本期統一發票開獎出爐。（圖／NOWnews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 06:07:29

中獎人是你？11、12月統一發票開獎　完整「中獎號碼」曝

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每兩個月開獎一次的統一發票號碼出爐，快點來看看自己有沒有生活小確幸吧！110年11、12月期統一發票兌獎號碼昨（25）日由財政部開出，翻出手邊的發票，看自己是不是那個中獎的幸運兒。

這次11、12月期統一發票，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「31150905」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「28564531」。

另外，三組頭獎的中獎號碼分別為「05754219」、「52891675」、「45327106」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。

此外，11、12月期統一發票也增開了1組獎金200元的六獎，中獎號碼為「252」。最後提醒大家，本期發票兌獎期限為2022年2月6號到2022年5月5號。

▲本期統一發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews影像中心）
▲本期統一發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews影像中心）
今日天氣／今水氣減少！西部放晴、東部偶有雨　高溫上看28度

根據中央氣象局預報，昨日與今（26）日兩天天氣類似，依舊是受到東北季風影響，不過今天水氣偏少，西半部地區大多為多雲到晴，可以見到陽光，東半部則是雲量較多，偶爾局部飄雨。

至於溫度方面，夜晚清晨各地低溫約16到19度左右，白天高溫部分，中部以北、宜蘭及花蓮大多落在22到24度之間，南部地區以及台東甚至可以來到25到28度。

▲中央氣象局預報，今（26）日水氣減少，西部放晴，東部偶有雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局預報，今（26）日水氣減少，西部放晴，東部偶有雨。（圖／NOWnews資料照片）
林秉樞遭起訴　高嘉瑜：真相終會水落石出

民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署昨（25）日傍晚依傷害、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等罪，起訴林秉樞。高嘉瑜表示，相信未來經過法院的抽絲剝繭，真相終會水落石出。

高嘉瑜指出，要特別感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，檢察官辛苦了。也希望一切傷害到她為止、她是最後一個受害人。高嘉瑜說，她會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人的權益、讓加害者得到應有的懲罰。

▲民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署昨（25）日傍晚依傷害、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等罪，起訴林秉樞。(圖／NOWnews今日新聞資料照)
▲民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署昨（25）日傍晚依傷害、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等罪，起訴林秉樞。(圖／NOWnews今日新聞資料照)
納豆手術前交代這一件事　女友依依：給我們一些空間

41歲納豆（本名林郁智）24日傍晚驚傳腦出血送醫，經紀人深夜11點多轉述納豆媽媽消息，確認納豆「真的沒事」，感謝外界關心，昨（25）日再發正式聲明，證實納豆腦出血，目前順利完成引流手術，並無生命危險，而女友依依也首度於IG發聲。

聲明中表示，納豆24日早上頭痛不適，與女友依依一起坐計程車到醫院檢查，醫生診斷後發現納豆腦壓過高，有出血症狀，在納豆本人及家屬評估後安排引流手術，「納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予納豆休養的空間」。

陪同前往醫院的依依，隨後在IG限時動態轉發該只聲明，寫下：「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一些空間休養，謝謝大家。」藝人及名人如劉軒、宥勝、潘慧如、黃鐙輝、黃暐瀚、戴愛玲、愛紗、謝和弦、潔哥、天心、御姊愛、孫淑媚、鬼鬼、陳婉若、Ella等人都留言集氣。

▲納豆傳出腦出血送醫。（圖／納豆臉書）
▲納豆傳出腦出血送醫。（圖／納豆臉書）
比美股跌得更慘！比特幣陷熊市　大多頭：別想逢低買進

幣圈21日遭到血洗，比特幣大跌逾12%，跌破3.6萬美元，是去年7月以來首見，整體加密貨幣市場總市值自11月觸頂以來，總市值已經蒸發1兆美元。幣圈大多頭諾沃格拉茨（Mike Novogratz）表示，若美股持續下跌，比特幣難以翻揚，警告投資人不要逢低買進。

比特幣和整體加密貨幣市場雙雙寫下以美元計算史上第二大跌幅。比特幣自去年11月觸頂至今已經下跌將近50%，市值抹去6000億美元，整體加密貨幣市值同期累計蒸發1兆美元。

根據Coindesk數據，截至台灣時間25日12時23分左右，比特幣暫報36390.45美元，在過去24小時內上漲2.275%。

熱愛加密貨幣的幣圈大多頭諾沃格拉茨（Mike Novogratz）先前在推特上表示，只要股市持續下跌，加密貨幣就無法脫離拋售狀態。他同時也提醒投資者，「不要想趁低檔買進，「在股市落底之前，加密貨幣很難上漲。」

美國聯準會 (Fed) 可能加速升息不只打擊美股大盤，也衝擊加密貨幣，兩者間走勢日漸同步。有專家指出，比特幣與美股、重量級科技股組成的那斯達克100指數走勢的相關性，已經達到10年以來最高。

加密貨幣市場數據提供商Kaiko研究總監Clara Medalie表示，比特幣不再是種孤立的風險資產，它正在受到全球政策變化的影響。隨著流動性的收緊，股市和比特幣都開始變得不穩定。

▲比特幣與美股走勢日漸同步。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣與美股走勢日漸同步。（圖／美聯社／達志影像）
兒衝全聯突狂掃零食！一回家揭「用途」撩爆媽　萬人全跪

知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。對此，近日就有一名人妻分享和自家兒子逛超市的暖心故事，透露兒子到了全聯想買零食，但回家揭曉用途後，讓當媽的原PO感動表示「好sweet！」

原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，指出前陣子接兒子下課後，就順道去全聯採購，但她透露「逛到衛生棉那道，放了幾包超熟睡褲到籃子中，兒子看到了」。隨後母子倆逛到零食區時，兒子立馬拿了許多巧克力餅乾放進籃子，她見狀則沒多想就往櫃台結帳了。

但當兩人一返家後，兒子卻動也不動剛買的餅乾，讓她不禁感到疑惑，這時兒子便以小大人的口吻說明原因，表示「你只要拿了那個內褲就都會肚子痛，上次爸爸說吃巧克力才會好，所以那個（巧克力）是給你吃的！」語畢，讓原PO瞬間感動不已，直喊「天哪…好sweet！」

原PO指出許多小細節兒子都看在眼裡，「默默的幫我準備好巧克力，想減輕我經期的腹痛。不知道跟誰學的，從小那麼會撩」，最後也搞笑直呼「想想如果孩子的爸也那麼貼心就好了」。

貼文曝光後，至今已有超過1.5萬人按讚，不少網友紛紛感動留言，「太貼心了啦～媽媽瞬間融化吧」、「不知道為何讀了您的文章，有種想流淚的感動」、「好暖心哦！令人感動」、「果然是別人家的孩子……」、「從小就這麼暖，以後老婆有福了，爸爸平常也教得好，一起寵麻麻。」、「別人的兒子總是不會讓人失望」。（編輯：郭佩蓉）

▲一名人妻和自家兒子前陣子逛全聯，兒子表示想買零食回家，但一揭曉用途後，讓當媽的原PO瞬間被撩爆。（圖／NOWnews資料照）
▲一名人妻和自家兒子前陣子逛全聯，兒子表示想買零食回家，但一揭曉用途後，讓當媽的原PO瞬間被撩爆。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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