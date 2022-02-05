全球股市可望震盪走升　投資不入虎穴、焉得虎子

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國泰投顧表示，聯準會已在2021年12月利率會議上移除「暫時性通膨」字眼，儘管相較於疫情前，美國就業市場仍有約300多萬人尚未恢復工作，勞動參與率仍較疫情前低了1%；然而，美國12月失業率降至3.9%，時薪大幅上升4.7%，工資壓力仍大，面對高通膨與今年國會改選，聯準會不得不進行貨幣正常化政策。
國泰投顧認為，聯準會已啟動縮減購債規模，且從聯準會去年12月利率會議紀錄來看，預估聯準會將在今年3月結束購債，2022年升息3次，年底可望啟動縮減資產負債表。
回顧過去歷史經驗，統計1999年以來，聯準會3次升息循環，包含：1999年6月30日、2004年6月30日及2015年12月16日，首次升息前3個月，全球股、美股、歐股、日股、新興股、科技股等多數主要股市均呈現上揚漲勢。升息後1-3個月多數股市呈現回檔整理走勢，惟升息後半年、1年則大多呈現上漲走勢，其中又以半導體、新興股市漲幅較大。
若觀察債券市場，統計1999年以來，過去美國聯準會3次升息歷史經驗，可以發現升息前3個月多數債券呈現下跌走勢，惟升息後半年、1年則全數呈現上漲走勢，其中又以新興市場債、可轉債、高收債、亞洲投資級債表現較佳。