台股牛年封關日早盤震盪走跌　台積電、聯電弱勢壓盤

華爾街擔憂美國聯準會可能祭出更激進的緊縮政策，使美股四大指數昨（25）日皆收跌，台北股市今（26）日開盤後跌60多點，來到17633點，17700點失守，但隨後拉抬到平盤上下震盪。權值股台積電早盤跌5元，來到636元附近。聯電法說會後遭外資降評，今股價重摔，跌幅逾6%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-26 09:31:32｜2022-01-26 09:34:10
美股道瓊指數25日下跌66.77點，或0.19%，收34297.73點；那斯達克指數下跌315.83點，或2.28%，收13539.29點；標普500指數下跌53.68點，或1.22%，收4356.45點；費城半導體指數下跌129.10點，或3.71%，收3350.85 點。
台北股市今（26）日開盤後跌60多點，來到17633點，17700點失守，但隨後拉抬到平盤上下震盪，17700點仍失守。權值股台積電以635元開出，早盤跌5元，來到636元附近。聯電法說會後遭外資降評，今股價重摔，早盤跌3.9元，跌幅逾6%，來到57.7元。世界先進也跌6%以上，力積電跌2%。
旺宏逆勢抗跌漲5%，友達、群創也漲1到3%之間。而今日航運股表現亮眼，長榮、陽明、萬海漲1到3%。華航漲2%、長榮航漲1.6%。元宇宙概念股中，宏達電、亞信、威盛、威鋒漲1到2%，位速漲4.5%。