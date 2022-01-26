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台股跌破17700點！新台幣早盤升貶互見　但未升破27.7元

▲新台幣兌美元今（26)日早盤開升後，一度回貶至27.755元、貶值3.8分，但隨後又翻升，但未升破27.7元，實質走勢偏弱。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（26)日早盤開升後，一度回貶至27.755元、貶值3.8分，但隨後又翻升，但未升破27.7元，實質走勢偏弱。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-01-26 09:49:07

台股今（26）日封關早盤開低翻紅又回跌，新台幣兌美元則一度貶至27.755元、貶3.8分，但在出口商農曆年前有實質拋匯需求之下，新台幣兌美元隨後又回升，但並未升破27.7元。由於市場靜待美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，新台幣仍難脫盤整格局，目前升貶互見，高低價差僅5.5分，若與前一交易日高點27.687元相較，新台幣今日實質走勢是偏弱。

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台股今日一開盤就跌破17700點，以17657.97點、下跌43.15點開出，但隨後逢低買盤進場，台股翻紅，再重回17700點，一度來到17739點，上漲37.88點，目前又翻黑下跌20餘點。

國際匯市部分，雖然市場觀望美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，但由於烏克蘭局勢緊張，美元指數走揚，而亞洲主要貨幣韓元目前有回升，來到1196.90韓元兌1美元，日圓也小升觸 113.83日圓兌1美元。  

至於新台幣表現，雖然在前一交易新台幣兌美元貶破27.7元，今日早盤則以27.71元、升值0.7分開出，即便盤中一度又翻貶，並下探27.755元、貶值3.8分，但因年關前出口商有實質拋匯需求，也逢高出脫美元，新台幣隨後又回升，但目前最高就來到27.7元、升值1.7分，目前則是升貶互見，只是都未見到「27.6字頭」未見到前一交易日高點27.687元，新台幣今日實質走勢偏弱。

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