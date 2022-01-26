台中太陽神排球隊 捐中醫大新竹附醫160件寶寶裝

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，臺中太陽神男子排球隊熱愛體育兼做公益，在2022虎年，由領隊林紀甫率領球隊的人氣球星，同時也是中華男排代表隊成員「小高航空」高偉誠、「黃金左手」吳宗軒，到該院捐贈160件印有「恭喜發財」新生兒有機棉寶寶裝，方便新手爸媽穿脫設計，祝福寶寶健康快樂成長，三位寶寶穿上新裝，超級卡哇伊，模樣萌翻全場。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-26 10:03:30
中醫大新竹附醫院長陳自諒，婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融等醫護同仁一起出席捐贈儀式，陳自諒致贈感謝狀，感謝臺中太陽神排球隊場上表現精彩，場下愛心不落人後，肯定球隊在去年六月正式亮相，半年來已經投入各式社會公益活動，透過實際行動拋磚引玉號召企業一同響應公益，培育下一代。
臺中太陽神球隊領隊林紀甫表示：「我希望球員除了在場上要有好的表現，更希望他們能將信念與技術傳承下去，下一代才是未來 。」球員高偉誠指出，自己也很喜歡小孩子，表示「常常在球賽現場也看到許多爸爸媽媽帶著小朋友來看球，天真無邪的樣子很可愛，很期待看到寶寶能穿著新衣來觀賽或是長大想學排球，我都很歡迎也很願意傾囊相授。」其中隊長盧清銓、簡偉倫都是兩個孩子的家庭，太陽神領隊林紀甫更是一位四寶家庭的超級奶爸，可見太陽神也是一隊「最多產」的職業排球隊。
臺中太陽神男子排球隊展現出高度職業化的營運能力，不管在球員照顧、防護與體能的科學化導入、運動競技心理諮商、品牌行銷、周邊商品以及賽事籌辦上都給人耳目一新的感覺。