PLG／聯盟元老4隊的比賽節奏　本季出現什麼樣的變化？

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由於官方目前並沒有提供比賽回合(Possession)和節奏(Pace)的相關數據，因此只靠現有的基礎數據利用《ESPN》的公式(FGA+0.44*FTA-ORB+TOV)來簡單計算，得出來的數據肯定不是最精確的，但卻有一些參考價值。
富邦上一季的場均回合數為98.6，本季為99.3，有所提升、但差距不是太大。他們是目前全聯盟打得最快的球隊，但助攻數從首季的22.6，聯盟最佳；跌到這季的18.3，聯盟墊底。在球季中對此詢問總教練許晉哲，他給出的答案是球隊主要的控球者都在傷兵名單中，因此無法有效組織。或許這和富邦本季節奏的改變，也有些關係。
而領航猿在這個數字上的差距，恐怕足以說明為什麼現在他們的戰績在聯盟墊底。璞園體系一直以來強調的就是他們邊對邊的快攻，他們上賽季在楊宜峰教練的帶領下，就已經有呈現出該有的風格，節奏為99.3，聯盟最快。但本季在強調要更加「小快靈」的情況下，他們的節奏卻降到了95.2，聯盟最慢；而且在打小球的情況下，他們的三分出手卻也是聯盟最少(29.1)，恐怕這就是他們之所以在年前墊底的原因之一。
主帥鄭志龍在年前最後一戰賽後表示，球隊土洋磨合還未到最佳狀態。而就筆者比賽中實際中觀察的狀況來看，洋將羅賓森雖然暫居聯盟得分王，但他的打法確實有獨立在球隊之外的感覺，這可能也是團隊在下半季賽程開啟前必須去努力調整的。
新竹街口攻城獅是元年4隊之中，唯一一支球隊節奏兩季相同的，目前為99.1和上賽季一模一樣。這讓人感到有些意外，因為在引進了辛巴之後，風城進攻端實際上圍繞著他做了許多調整，但數據卻顯示整體結果和上賽季差距並不大。他們的兩分球出手(55.9)和三分球出手(29.1)比例和前一季驚人的相似，唯一出現很大不同的是激增的進攻籃板和失誤。獅隊目前戰績排在聯盟第3，在主控高國豪陷入低潮的情況下，他們的助攻失誤比是比較不理想的，也是球隊要想進軍季後賽前，所必須克服的問題。
被譽為「台版火箭隊」的福爾摩沙台新夢想家，本季雖然引進了比較傳統的藍領內線吉爾貝克，但節奏的提升卻是4隊之冠，他們從上季的96.9上升到98.9。場均得分89.3為聯盟倒數第二，三分球出手比例從42.6下降到36.2，他們場均兩分球出手增加了近8次，但獲得罰球次數卻減少了。這種種跡象顯示，主帥朱利爾斯似乎針對隊型，重新進行了打法上的調整。
但目前就進攻端的表現而論，成效似乎不算太好。不過也可能是因為樣本數還不夠多，而夢想家在12月11對國王時，曾經有一場慘敗(只得64分)所致。但是在防守端他們的成長是無庸置疑的，目前9場比賽有5場將對手的得分壓制在90分以下，藉由強壯且機動性極高的鋒線，以及吉爾貝克帶來的護框能力，他們依靠三分球之外的另一種方式去贏下比賽。
至於第二季才加入PLG的國王和鋼鐵人，他們的節奏分別是96.8和96.9，皆為聯盟中游水平。國王可說是開季至今最讓人感到驚奇的球隊，做為聯盟新軍，卻完全沒有聲色之感，賽季至今呈現出的攻防水準都極高，在萊恩的體系之下，他們藉由傳切帶來大量外線空檔，本季三分出手41.3次，三分命中率32.6%，皆為聯盟最高，兩分球也有47.9%的水平，若不是洋將湯瑪士因傷導致有3場比賽禁區失守，他們有望取得更好的成績。
鋼鐵人雖然目前戰績不到5成，但以比賽內容來看，他們在進入2022年後，有越來越好的趨勢。從數據上來看，他們的兩分球命中率51%，聯盟最佳；場均失誤14.8次聯盟最少；場均助攻21.2次，聯盟次佳。唯一較為糟糕的應該是籃板保護方面，場均總籃板數為41.6顆，聯盟最少，無論進攻還是和防守籃板都是墊底。