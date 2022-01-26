林秉樞8大罪起訴　高嘉瑜律師點名2疑點沒釐清

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另外，檢方查出，賴姓女助理、郭姓女助理協助林秉樞恐嚇高嘉瑜、在交易明細上P圖竄改帳戶內金額等行為，李永裕認為，檢察官沒有交代林秉樞P圖的動機是否真如媒體報導，僅僅是為了「炫富」？還是其中真有不得告人的機密？
面對2位女助理也有私密片被林秉樞掌握才協助他犯罪，李永裕說，高嘉瑜對她們將心比心、感同身受，所以不予追究；目前高沒有打算民事求償，主要是讓林秉樞接受法律制裁，如何賠償都是其次。
另外，起訴當天，林秉樞父親的親筆信就在媒體上曝光，說兒子有思覺失調等精神疾病。李永裕說，「天下父母心」，縱使小孩子犯下滔天大罪，身為父母親都會為孩子求情，這是親情、天性，「我們沒什麼好評論」。
李永裕今天來北院開庭，在法庭外剛好聽到他案被告跟律師討論案情，被告說自己有去找當事人嗆聲「妳再這樣，妳的下場會很難講喔！」律師提醒被告「你這樣可能有恐嚇問題」，被告竟回「我都有固定去看精神科，醫師也有幫我開憂鬱症的證明，律師你知道這是什麼意思吧？」
李永裕認為，精神疾病不是拿來脫罪、卸罪的理由跟藉口，誤導社會大眾，非常不恰當，思覺失調理論上不會全部否認自己的行為，而親筆信出現的時機這麼剛好，高嘉瑜懷疑林秉樞是否有從中操作；他相信法官是職業法官，看的案例非常多，絕不會用精神疾病來幫被告脫罪。
李永裕說，起訴書提到，11月29日新聞將披露前，林秉樞還是繼續恐嚇高嘉瑜，這在當時已構成羈押理由，現在起訴後，如果林秉樞否認犯行，當然也有繼續羈押的必要。