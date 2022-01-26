COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林秉樞8大罪起訴　高嘉瑜律師點名2疑點沒釐清

▲高嘉瑜委任律師李永裕26日前往北院開庭，他談到起訴有2大疑點，包括意圖散布而持有猥褻影像沒下文，林秉樞P圖的動機也沒交代。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.26）
▲高嘉瑜委任律師李永裕26日前往北院開庭，他談到起訴有2大疑點，包括意圖散布而持有猥褻影像沒下文，林秉樞P圖的動機也沒交代。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.26）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-26 11:36:09｜2022-01-26 12:09:11

民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署昨以8大罪狀起訴施暴男友林秉樞。高嘉瑜委任律師李永裕今（26）日受訪時透露，「意圖散布而持有猥褻影像」沒下文，高嘉瑜不解是檢察官漏掉還是另案偵辦？而林秉樞帳戶內的2300萬元是P圖而來，檢察官根本沒交代P圖動機為何，金流仍是一大謎團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北檢去年底聲押林秉樞時，罪狀包括意圖散布影像，但起訴後卻沒看到這條，李永裕表示，之前有提供檢察官，林秉樞散布其他被害女子猥褻照給林秉樞朋友的LINE對話紀錄佐證，最後起訴書卻沒處理，高嘉瑜不解是檢察官處理中還是漏掉？

另外，檢方查出，賴姓女助理、郭姓女助理協助林秉樞恐嚇高嘉瑜、在交易明細上P圖竄改帳戶內金額等行為，李永裕認為，檢察官沒有交代林秉樞P圖的動機是否真如媒體報導，僅僅是為了「炫富」？還是其中真有不得告人的機密？

面對2位女助理也有私密片被林秉樞掌握才協助他犯罪，李永裕說，高嘉瑜對她們將心比心、感同身受，所以不予追究；目前高沒有打算民事求償，主要是讓林秉樞接受法律制裁，如何賠償都是其次。

另外，起訴當天，林秉樞父親的親筆信就在媒體上曝光，說兒子有思覺失調等精神疾病。李永裕說，「天下父母心」，縱使小孩子犯下滔天大罪，身為父母親都會為孩子求情，這是親情、天性，「我們沒什麼好評論」。

李永裕今天來北院開庭，在法庭外剛好聽到他案被告跟律師討論案情，被告說自己有去找當事人嗆聲「妳再這樣，妳的下場會很難講喔！」律師提醒被告「你這樣可能有恐嚇問題」，被告竟回「我都有固定去看精神科，醫師也有幫我開憂鬱症的證明，律師你知道這是什麼意思吧？」

李永裕認為，精神疾病不是拿來脫罪、卸罪的理由跟藉口，誤導社會大眾，非常不恰當，思覺失調理論上不會全部否認自己的行為，而親筆信出現的時機這麼剛好，高嘉瑜懷疑林秉樞是否有從中操作；他相信法官是職業法官，看的案例非常多，絕不會用精神疾病來幫被告脫罪。

李永裕說，起訴書提到，11月29日新聞將披露前，林秉樞還是繼續恐嚇高嘉瑜，這在當時已構成羈押理由，現在起訴後，如果林秉樞否認犯行，當然也有繼續羈押的必要。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀