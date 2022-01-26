疫情斷生機！新加坡去年旅客量創新低　不到疫前2%

《路透》報導，新加坡旅遊局25日表示，2021年國際旅客因為疫情創新低，到訪新加坡的國際旅客僅有33萬人次，不到疫情前旅客人數的2%。
記者李澍/綜合報導
2022-01-26 12:31:22
另外，2021年新加坡旅遊收入預估為19億新加坡元（約新台幣392億0234萬元），同樣創下新低。相較之下，2019年，新加坡的旅客人數達到了1910萬人次，旅遊收入達271億新加坡元（近新台幣5591億4919萬元）。新加坡旅遊局舉例說明，新加坡旅客的最大來源國是中國，在2021年1至12月間，入境人數僅有8.8萬人，2019年則有360萬人。
近期Omicron再次讓新加坡警報大響。根據新加坡媒體報導，新加坡國門樟宜機場第2航廈及第4航廈自2020年5月接連暫停營運，第2航廈原定18個月後重啟，但因為旅客量過低，加上疫情影響，決定無限期延長暫停營運的時間；第4航廈亦仍無重啟時間表。
有專家認為，今年樟宜機場第二航廈不太可能恢復營運，且對於兩個航廈今年無法營運並不意外；專家表示，這將視Omicron跟其他變異株的發展而定，或許還要1、2年的時間，這兩個航廈才會重啟。
不過，新加坡旅遊局也表示，對於已接種疫苗旅客實施免隔離措施，並加碼提供現金消費券，現在旅遊已有復甦跡象。