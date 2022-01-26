中捷藍線爭議延燒 藍營控民進黨為年底選舉卡台中發展
台中市綠營民代今在立法院舉辦記者會，要求市府中捷設站要公平，台中市議會國民黨團隨即發出書面聲明，指中捷運藍線案已送審300天，依進度中央今年應核定，綠營卻違反程序提出不合理要求，無疑要台中市民期待20年的大建設難產。交通部則回應，中捷藍線綜合規劃案目前還在鐵道局初審階段。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-26 12:11:55｜2022-01-26 12:13:32
台中捷運藍線設站及路線變更爭議，在中二立委補選最後階段成為熱燒話題，民進黨新科立委林靜儀今（27）日在立院舉辦「民眾需求不能等，中捷藍線設站要公平」記者會，包括立法院副院長蔡其昌、同黨台中市立委何欣純、張廖萬堅、莊競程及多位台中市議員出席，盼捷運藍線規劃更貼近民眾需要、大眾捷運系統可以均衡區域發展。
台中市議會國民黨團批評記者會發言內容顛倒程序、混亂影射，指民進黨想卡住台中第2條捷運，為了選舉機關算盡，將台中人當次等公民、拉台中發展陪葬。呼籲蔡政府及早核定藍線，別再耽誤台中的發展。
國民黨團書記長吳瓊華表示，藍線綜合規劃階段辦了很多場公聽會，各黨議員都到場表達意見，議會也多次專案報告，這場記者會卻亂扣市府帽子，誣指不聽民眾意見，是故意幫中央找拖延理由？還是民進黨打好算盤，今年不核定藍線甚至退回？
執行長黃健豪提到，藍線綜合規劃程序早已完成，去年3月就送到中央，民進黨民代若真的關心在地交通發展，該要求中央早日核定，別用子虛烏有的質疑拖延台中發展。
國民黨團強調，民進黨為了選舉，竟把自家民進黨議員支持的增站講成圖利、沙鹿段改回台灣大道的優化方案也說圖利，甚至被林佳龍部長要求更改的台中港站也抹成圖利。就是為了拖住捷運藍線不照審核程序走，為綠營市長候選人製造選舉抹黑議題。
出席立院記者會的交通部路政司副司長張舜清則表示，台中市政府針對捷運藍線的綜合規劃內容和可行性研究，目前還在鐵道局初審階段，未來進到部內委員會，須經過合理性和必要性評估，由台中市政府對內容提出合理的說明。