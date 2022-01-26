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酒駕闖紅燈撞死彰化7旬老婦！肇逃6小時　到案竟滿身酒氣

▲酒駕闖紅燈撞死彰化7旬老婦！肇事蘇姓男子未報警還肇逃，6小時傳喚到案時竟還滿身酒氣。（圖／翻攝畫面）
▲酒駕闖紅燈撞死彰化7旬老婦！肇事蘇姓男子未報警還肇逃，6小時傳喚到案時竟還滿身酒氣。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-01-26 13:56:24

又見酒駕肇事撞死人！彰化縣鹿港鎮25日清晨6時許，發生一起死亡車禍，79歲的莊姓老婦騎著三輪車外出買菜時，遭25歲蘇姓男子小客車違規闖紅燈撞上，事發卻沒停車報警，反而加速逃逸，警方獲報循線追查，6小時後將蘇男傳喚到案，經酒測後濃度高達0.46，警方今（26）日依公共危險等罪嫌送辦。

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全案發生在25日清晨，莊姓老婦騎著三輪車，行經鹿港鎮彰鹿路5段路口時，遭到蘇男駕駛的小客車撞上，下秒連人帶車噴飛，但蘇男卻未停查看、報警，反而加速逃逸離開事故現場，警方獲報後趕赴現場，將重傷莊婦送醫，但仍傷重不治，並循線追查找到肇事駕駛，通知其母親傳喚蘇男到案說明，事發過了

警方獲報後循線追查，終於在中午12時許，透過蘇男母親通知蘇男到案，不過儘管已經過6小時，蘇男身上仍有濃濃酒味，經過酒測，其值竟高達0.46，目前警方仍在製作筆錄當中，全案將朝公共危險等罪嫌送辦。

據了解，莊婦當時騎著三輪車橫越路口，就快到對向車道時，遭蘇男撞飛，老婦連人帶車彈飛，而蘇男竟沒停車而是加速逃逸，警方獲報到場後，先是將莊婦送醫，但急救後仍因傷重不治，而蘇男在今日中午到案，詳細車禍發生細節、過程仍有待進一步釐清。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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