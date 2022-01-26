韓國單日確診破1.3萬人　當局試行新採檢規定

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韓國1月中旬下令將更嚴格的社交距離規定延長3週，包括餐廳、咖啡館和酒吧必須在晚間9時前打烊。
衛生官員警告，具高度傳染力但較不致命的Omicron變異株上週成為韓國主流病毒株，未來幾週韓國單日新增病例數恐將飆升一倍以上，甚至更高。
韓國國務總理金富謙（Kim Boo-kyum）今天在跨部門會議中表示：「我們未來首要任務是減少重症患者和死亡人數。」
當局將先在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，限定60歲以上者、密切接觸者等高危險族群接受PCR檢查，其餘在利用居家檢測試劑等一般檢查出現陽性反應時才能接受PCR檢查。
若試行沒有問題，這項規定最快將在本月底將推行至全國。
另外，自今天起，確診者若已完全接種，居家隔離期間將從現行規定的10天縮短至7天。當局對完全接種定義為第2劑接種後未超過90天，或第3劑接種超過14天者。
根據韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency，KDCA），人口約5200萬的韓國目前已有超過95%成年人完整接種疫苗，大約58%已施打追加劑。（譯者：劉文瑜）1110126