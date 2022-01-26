男半夜溜出防疫旅館監視器全現形 中市府重罰30萬元
春節前國外返台防疫高峰，台中市一名年輕男子從中國入境後入住台中南屯防疫旅館，卻刻意以搭電梯再換走樓梯的方式，半夜悄悄從地下停車場溜出去近7小時、天亮才返回。中市府查證屬實後，依春節專案裁罰基準開罰30萬元，並強制移送C男至集中檢疫所。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-26 16:14:34
中市府民政局長吳世瑋今（26日）指出，C姓(化名)男子於1月12日自中國入境，在南屯區防疫旅館進行14天居家檢疫，豈料1月23日凌晨飯店緊急通報警方，C姓民眾違規擅離外出。警方會同南屯區公所里幹事前往現場訪查，確認C男確實未在房內，撥打手機及所留市話，不是顯示關機中就是無人接聽，似乎刻意躲避調查。
警方隨後檢視防疫旅館監視器，發現C男於0時28分步出房間後，先搭乘電梯再換走樓梯，自地下室停車場出口步行離開，直至當日上午7時10分才返回防疫旅館，違規事證明確，南屯區公所隨即報請市府衛生局強制移送C男至集中檢疫所。
吳世瑋指出，C男違反居家檢疫規定，擅離指定住所長達6小時以上，民政局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、春節專案裁罰基準，開罰30萬元。
台中市長盧秀燕指出，這波春節返鄉熱潮中，台中市居家檢疫最高4800多人，目前維持3400人左右，她呼籲返鄉民眾必須做好自主管理，落實居家檢疫與自主管理，春節檢疫專案期間若違反居家檢疫規定，首次擅離即移至指定場所集中檢疫，擅離1小時的罰款也從10萬元提高到20萬元，最高可處100萬元。