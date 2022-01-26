蘋果西打生產線黴菌汙染還生產　前老總判6月定讞

大西洋飲料股份有限公司所生產、銷售「蘋果西打」，4年前遭爆被黴菌污染，害消費者腹瀉客訴，前總經理孫幼英在不清楚汙染來源情況下，僅指示員工目視篩檢，將無雜質的產品重新封膜出貨。一審依《食品衛生管理法》致危害人體健康罪，判孫女6月，得易科罰金，高等法院今（26）日駁回上訴，全案定讞。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-26 16:12:44
檢方指控，2018年間，平鎮工廠1號生產線原料混合槽內壁出現裂痕，該產線所生產的蘋果西打，遭酵母菌孳生的微生物汙染、變質，同年7月起陸續有消費者客訴。公司在沒確定、清除1號生產線汙染源前，任由工廠員工使用混合槽1號生產線產製產品、對外銷售，總計當年7月至9月28日間，共生產218萬4150瓶遭汙染的蘋果西打，退換貨12萬515箱又4瓶，仍有146萬1056瓶問題蘋果西打未回收。
而回收產品可能因為隱含汙染而持續衰敗變質，孫幼英、黃姓廠長仍指示員工目視篩檢，將外觀清澈、無雜質的會貨品標示成「篩檢良品」，重新封膜（無塗改日期或批號）再度出貨品。
新北地院認為，孫女在審理時，避重就輕，沒有悔悟，黃姓廠長坦承犯行，犯後態度良好，依違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，判孫女6月，得易科罰金，黃判4月，得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付10萬元。孫女上訴後仍否認犯罪，高院認為上訴無理由，應予駁回，不得上訴。