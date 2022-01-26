曲家瑞曬畫作為納豆祈福　網友議「有點不吉利」

藝人納豆（林郁智）腦出血緊急送醫，接受引流手術，開刀至今仍在醫院休養，向來是開心果的他，在娛樂圈內人緣極佳，就醫消息曝光後，眾多明星好友為他集氣祝福，藝術家曲家瑞曬出一幅多年前為他創作的作品，幫忙加油打氣，卻因納豆背後長出一對翅膀，讓人聯想到天使，被網友熱議「有點不太吉利」。

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▲曲家瑞（中）代班《大學生了沒》，和納豆（左）、阿KEN關係熟稔。（圖／翻攝曲家瑞FB）

曲家瑞昨（25）日曬出一幅為納豆創作的裸體畫，栩栩如生，並發文「願你平安，早日康復」，引發許多網友的共鳴，加入祈福行列，不過納豆背後長出一雙翅膀，感覺不太吉利，有網友直呼「嚇我一跳，我以為他去當天使了」、「又還沒變天使，不好吧？」、「那對翅膀在這個時候很不對耶」，引發兩極爭議。

其實，這幅裸體畫是曲家瑞2013年的創作，在節目《康熙來了》和納豆共同創作，當時納豆非常大方，在曲家瑞的工作室裡，頂著一頭捲髮，裸露坐在椅子上，只拿桌球拍遮住私密處，起來走動也不扭捏。曲家瑞說：「每次畫畫的時候，我都好擔心球拍遮不住他那兒，反倒是他自信又自在，什麼也不在乎」，她認為納豆的形象有邱比特、愛神的感覺，才在背後加上一對翅膀。

▲曲家瑞為納豆畫的裸體畫，是8年前在《康熙來了》所作的作品。（圖／翻攝曲家瑞FB）

▲曲家瑞在臉書曬出納豆裸體畫，為好友祈福。（圖／翻攝曲家瑞FB）