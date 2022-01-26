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透過糖尿病智慧好幫手找到突破點　六旬伯感嘆血糖終回穩

▲糖友需要定時定期監控血糖，過年過節容易放縱飲食更需要留意原本穩定的血糖有沒有大幅飆升！（圖／shutterstock）
▲糖友需要定時定期監控血糖，過年過節容易放縱飲食更需要留意原本穩定的血糖有沒有大幅飆升！（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-01-26 18:00:00

過年過節不免讓人想要放縱一下，然而，許多糖友在結束長假回診時卻驚訝發現原本穩定的血糖竟然大幅飆升！糖尿病衛教學會范綱志副秘書長表示，糖友在生活中可能面臨到各種不同問題，特別是剛確診的糖友容易受到錯誤資訊影響，不僅常有糖友誤以為藥物傷腎，自覺症狀好轉就自行減藥、停藥，還有糖友錯信健康食品能根治糖尿病的不實廣告，而不再規律回診，結果反而導致血糖治療成效大打折扣，甚至對治療產生挫折與抗拒。

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糖友在一確診時，就應先建立「控糖3原則」，首先是(1)積極了解糖尿病飲食、運動等日常需知，並與醫師討論選擇適合自己身體狀況的糖尿病藥物；(2)定期監測血糖變化同時也要留意心腎共病問題；(3)建立糖尿病用藥安全性觀念，定時用藥規律回診。在建立正確治療觀念後，與醫療團隊配合起來會事半功倍，管理血糖也會更加得心應手！

臺中榮民總醫院劉秀珍護理師說明，剛確診的糖友由於對糖尿病了解有限，經常抱持著緊張、手足無措的情緒，也相對容易被不實廣告所誤導，需要一個可以信賴的管道去理解正確的糖尿病衛教資訊。

劉秀珍護理師以一名62歲伯伯為例，他確診糖尿病已有十餘年，雖然本身不菸不酒，偶而也會運動健身，但血糖卻總是起伏不定，無法穩定控制在治療目標內，即使血糖好不容易降下來，經過一個假期後又再度飆升。所幸，他在醫療團隊推薦下開始使用「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人了解正確的衛教知識，更主動就內容與醫療團隊討論，在藥物調整與生活習慣改善下，糖化血色素(HbA1c)終於穩定控制在6.4%，面對即將到來的春節假期也更加有信心。

為提供糖友正確且可信賴的知識管道，糖尿病衛教學會與深耕於糖尿病治療領域的藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）合作推行「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人服務，幫助糖友可以不受時間與空間的限制，了解正確的糖尿病衛教資訊，推出不到半年已有超過千人加入。

范綱志副秘書長指出，許多糖友不是不想把血糖控制好，而是因為對糖尿病的認識不足才不知道如何正確控制血糖。因此，「糖尿病智慧好幫手」集結醫師端、護理端、營養師端等糖尿病照護專業團隊，從糖友的角度出發，彙整併發症、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，並以淺顯易懂的文字寫出血糖控制的重點，協助糖友解決在血糖控制遇到的大小問題。

劉秀珍護理師進一步分享，進行門診衛教時的確受限時於看診時間，無法將所有資訊都告訴糖友，加上糖尿病有多數年紀較長，在「如何搜尋」及「辨別正確衛教資訊」上也需要引導教學，對護理端而言是個挑戰。值得慶幸的是，「糖尿病智慧好幫手」推出後，糖友能有個可信賴的管道去了解糖尿病的資訊，也可以就裡面的內容與醫護團隊做進一步討論，當病人能夠正確理解衛教資訊時，面對血糖治療也會更有動力。

以前述62歲個案為例，他曾困擾於無法辨別正確的資訊管道，對運動與血糖的關聯性一知半解，自從開始使用「糖尿病智慧好幫手」之後，現在碰到問題時就能透過手機與衛教機器人即時問答，在了解運動有助於血糖控制後，主動將運動頻率增加為一週5次，並在醫護團隊建議下以有氧運動搭配肌耐力與伸展運動，不僅順利達到血糖控制目標，還順利減重，生活品質大幅改善，現在的他非常滿意於治療成效，也更積極學習糖尿病衛教知識。

范綱志副秘書長提到，在現在人手一機、全民用Line的時代，鼓勵糖友透過「糖尿病智慧好幫手」便捷的取得正確的衛教知識，未來糖尿病衛教學會也會繼續擴充內容，規畫更豐富的圖片與影音以滿足更多糖友與照護者的資訊需求，也期盼在正確資訊的影響下，能潛移默化的建立糖友的用藥安全觀念，避免受到錯誤資訊的誘導影響血糖治療成效。

▲糖尿病智慧好幫手彙整併發症、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，歡迎掃描QRcode加糖尿病智慧好幫手為好友。（圖／資料照片）
▲糖尿病智慧好幫手彙整併發症、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，歡迎掃描QRcode加糖尿病智慧好幫手為好友。（圖／資料照片）



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