透過糖尿病智慧好幫手找到突破點　六旬伯感嘆血糖終回穩

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臺中榮民總醫院劉秀珍護理師說明，剛確診的糖友由於對糖尿病了解有限，經常抱持著緊張、手足無措的情緒，也相對容易被不實廣告所誤導，需要一個可以信賴的管道去理解正確的糖尿病衛教資訊。
劉秀珍護理師以一名62歲伯伯為例，他確診糖尿病已有十餘年，雖然本身不菸不酒，偶而也會運動健身，但血糖卻總是起伏不定，無法穩定控制在治療目標內，即使血糖好不容易降下來，經過一個假期後又再度飆升。所幸，他在醫療團隊推薦下開始使用「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人了解正確的衛教知識，更主動就內容與醫療團隊討論，在藥物調整與生活習慣改善下，糖化血色素(HbA1c)終於穩定控制在6.4%，面對即將到來的春節假期也更加有信心。
為提供糖友正確且可信賴的知識管道，糖尿病衛教學會與深耕於糖尿病治療領域的藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）合作推行「糖尿病智慧好幫手」Line聊天機器人服務，幫助糖友可以不受時間與空間的限制，了解正確的糖尿病衛教資訊，推出不到半年已有超過千人加入。
范綱志副秘書長指出，許多糖友不是不想把血糖控制好，而是因為對糖尿病的認識不足才不知道如何正確控制血糖。因此，「糖尿病智慧好幫手」集結醫師端、護理端、營養師端等糖尿病照護專業團隊，從糖友的角度出發，彙整併發症、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，並以淺顯易懂的文字寫出血糖控制的重點，協助糖友解決在血糖控制遇到的大小問題。
劉秀珍護理師進一步分享，進行門診衛教時的確受限時於看診時間，無法將所有資訊都告訴糖友，加上糖尿病有多數年紀較長，在「如何搜尋」及「辨別正確衛教資訊」上也需要引導教學，對護理端而言是個挑戰。值得慶幸的是，「糖尿病智慧好幫手」推出後，糖友能有個可信賴的管道去了解糖尿病的資訊，也可以就裡面的內容與醫護團隊做進一步討論，當病人能夠正確理解衛教資訊時，面對血糖治療也會更有動力。
以前述62歲個案為例，他曾困擾於無法辨別正確的資訊管道，對運動與血糖的關聯性一知半解，自從開始使用「糖尿病智慧好幫手」之後，現在碰到問題時就能透過手機與衛教機器人即時問答，在了解運動有助於血糖控制後，主動將運動頻率增加為一週5次，並在醫護團隊建議下以有氧運動搭配肌耐力與伸展運動，不僅順利達到血糖控制目標，還順利減重，生活品質大幅改善，現在的他非常滿意於治療成效，也更積極學習糖尿病衛教知識。
范綱志副秘書長提到，在現在人手一機、全民用Line的時代，鼓勵糖友透過「糖尿病智慧好幫手」便捷的取得正確的衛教知識，未來糖尿病衛教學會也會繼續擴充內容，規畫更豐富的圖片與影音以滿足更多糖友與照護者的資訊需求，也期盼在正確資訊的影響下，能潛移默化的建立糖友的用藥安全觀念，避免受到錯誤資訊的誘導影響血糖治療成效。
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