同餐廳吃麵也被感染！幼兒園教師確診 足跡曾至南港多處
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸擴大，甚至在北台灣出現多起不明感染源確診案例。北市其中一起男房仲確診案例案18375的感染鏈也逐漸擴大，除了妹妹與母親等親屬確診外，另一名設計師友人案18397也因為一同吃火鍋而確診；而案18397也在日前前往台北市松山區一間麵店用餐時，疑似傳染給另一名同店用餐的幼兒園補習班老師，為今天新增的確診案18590。
記者丁上程／台北報導
2022-01-26 17:07:00｜2022-01-26 17:16:31
台北市副市長黃珊珊於今（26）日的北市防疫記者會上，公佈確診案18590的相關足跡。分別於21日的13時13分至24分、22日的8時36分至45分以及24日的8時31分至37分，搭乘捷運藍線往訪後山埤站與國父紀念館站；21日中午12時26分至13時，則同時與另一名確診案18397同在松山區的南川麵館用餐，疑似在該時段被感染。
22日9時至11時40分，該確診者於松山區南京東路四段的普林斯段高中附設幼兒園，12時26分再搭乘捷運從忠孝敦化站前往後山埤站；23日中午12時50分至13時於南港區玉成街的素食餐廳用餐，13時8分至13分於玉成街的美聯社購物；13時15分至45分則待在中坡南路上的玉成公園。24日12時16分至21分時前往統一超商新育商門市購物，13時30分至16時30分則待在南京東路四段的私立文理補習班，並於16時53分從小巨蛋站搭乘捷運至松山站，並於17時30分至40分間於南港區玉成街的金仙滷肉飯用餐。
黃珊珊表示，該案的於幼兒園匡列了92人，並擴大採檢161人，目前仍在檢驗當中；至於補習班則匡列29人，擴大採檢72人。目前兩間場所都處於停課的狀態，也呼籲於特定時間可能與該確診者有所接觸的民眾，應注意自身健康狀況，若有確診的相關症狀，請盡速進行快篩或者到採檢站進行PCR檢測。
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