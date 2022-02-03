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把買房當走春？春節看中古屋　注意「三大眉角」不踩雷

▲去年至今房市大好，不少消費者可能會趁著春節走春之際，來到中南部看房。（圖／NOWnews資料照片）
▲去年至今房市大好，不少消費者可能會趁著春節走春之際，來到中南部看房。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-03 10:00:00

今年春節高達9天，不少消費者可能會趁著閒暇時刻，把看房子當作走春消遣，不過買房子可是大事情，還是要注意很多眉角。房地產專家提醒消費者，在春節看中古屋或是成屋，首先還是應趁著冬天多雨，看看屋況是否有漏水；特別注意的是，若是觀看中南部物件，如果社區在春節仍是相當冷清，那就可能是投資客較多的區域，就得特別注意了。

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全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，今年過年比較特別是，由於去年房市大好，可能不少房仲或代銷已經賺飽飽，也許不會急著在春節提早開工，因此民眾要在春節看房，首先還是要注意業者是否有營業。至於一般看成屋或中古屋，可以利用冬天的季節性下雨，注意看看屋況有無漏水情形。

陳炳辰指出，在過年期間看房，比較難判斷的就是社區狀況，因為住戶大多會過年返鄉，尤其如果是看北部的社區，更是有很大的機會鬧空城計，因此看不出左鄰右舍的實際居住情形。不過，也可以趁此時間觀察該社區是否有租屋，了解外來客出入是否會太複雜；還有一點可以特別觀察，就是管委會上張貼的催繳公告或年度收支，了解大樓營運現況，還可得知欠繳住戶是否過多。

陳炳辰分享，過年期間家家戶戶都會大掃除，因此民眾在這時段看房，所看到的環境可能不會太準確；還有一點值得注意的是，如果是中南部在過年期間仍相當清幽，表示該社區閒置空屋較多，除非是在大學城附近的物件，否則就可能是投資客較多的住戶，未來出入可能會較為複雜。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，看中古屋本身的關鍵，還是注意屋況有無結構性問題，例如是否有傾斜、壁癌等情況，看屋時可以攜帶帶球形狀物體，實際放上地板看地板有無傾斜。中古大樓也要特別注意公共空間有無管理，並了解周邊的鄰居素質，同時也要住逃生路線有無堆積雜物等小細節。

最後，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，去年至今房市表現大好，市場上「什麼牛鬼蛇神的東西都敢拿出來賣」；因此，消費者看房還是要回歸需求面，看好產品本身的居住品質、周邊環境、屋況與屋齡等，若是不慎入手奇奇怪怪的物件，恐怕會影響到未來轉手情形。

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