把買房當走春？春節看中古屋　注意「三大眉角」不踩雷

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陳炳辰指出，在過年期間看房，比較難判斷的就是社區狀況，因為住戶大多會過年返鄉，尤其如果是看北部的社區，更是有很大的機會鬧空城計，因此看不出左鄰右舍的實際居住情形。不過，也可以趁此時間觀察該社區是否有租屋，了解外來客出入是否會太複雜；還有一點可以特別觀察，就是管委會上張貼的催繳公告或年度收支，了解大樓營運現況，還可得知欠繳住戶是否過多。
陳炳辰分享，過年期間家家戶戶都會大掃除，因此民眾在這時段看房，所看到的環境可能不會太準確；還有一點值得注意的是，如果是中南部在過年期間仍相當清幽，表示該社區閒置空屋較多，除非是在大學城附近的物件，否則就可能是投資客較多的住戶，未來出入可能會較為複雜。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，看中古屋本身的關鍵，還是注意屋況有無結構性問題，例如是否有傾斜、壁癌等情況，看屋時可以攜帶帶球形狀物體，實際放上地板看地板有無傾斜。中古大樓也要特別注意公共空間有無管理，並了解周邊的鄰居素質，同時也要住逃生路線有無堆積雜物等小細節。
最後，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，去年至今房市表現大好，市場上「什麼牛鬼蛇神的東西都敢拿出來賣」；因此，消費者看房還是要回歸需求面，看好產品本身的居住品質、周邊環境、屋況與屋齡等，若是不慎入手奇奇怪怪的物件，恐怕會影響到未來轉手情形。