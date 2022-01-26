充電版將獨霸市場？光陽董座解析Ionex 3.0致勝關鍵
隨著各廠牌充電站逐漸補足全台各地缺口，電動機車也迅速成為街道風景之一。不過，相對於都會區而言，在中南部甚至東部等地的鄉鎮地區，由於地廣人稀，充電站的設置反而不利於電車騎士使用。光陽工業董事長柯勝峯聽到消費者的心聲，同時也看好充電版電車潛力，宣布今年起開始在適合區域，大力推廣專賣店，全力補足市場以往忽略的充電電車需求。
生活中心/綜合報導
2022-01-26 19:00:00
2021年再度蟬聯國內機車銷售龍頭的光陽，去年度推出Ionex 3.0後，逐漸開啟電車市場新藍海。提到今年度目標，董座柯勝峯屢次提到「最得我心」四字，突顯其專注開發最符合消費者需求的產品理念。尤其是在電車市場上，以往就推出充電與換電版兩種版本的Ionex 3.0，今年佈局上將有所調整。
「是因應消費者的心聲及需求。」柯勝峯表示，在6+1的六都與新竹縣市等都會區域，是相當適合換電版電車的大型市場，但對其他地區而言，可能就不那麼適合；於是為了符合消費者需求，今年度經銷網路配置策略將會有所不同。
柯勝峯說明，Ionex 3.0系列電車的特色之一，就是同時具備充電、換電版兩種版本，2021年光陽花了許多心力在換電版上，除了推出「尊榮換電」等全球獨創的功能，更在全台花了許多心力增設換電版的專賣門市；而1月起因應市場需求，2022年度將全力衝刺設置專賣店，「這會是我們今年的方向」。
柯勝峯也強調，兩者版本不會是互斥的，反而是互相兼顧，事實上全世界最大的電動機車市場是充電版本，例如光陽在歐洲的銷售就是以充電版為止，因為人口密集且換電效益更高的都會地區，以宏觀市場來看是相對少數；而對台灣而言，電車市場一直都需要多元的能源補充方式，要那些區域設置能源補充站，應該因地制宜，例如在人口密集的都市與商業區就適合換電版，而城鄉區域反而更適合充電版。
「該如何滿足市場需求，是我們需要思考的。」柯勝峯如此強調。蟬聯國內多年龍頭地位的光陽，再度以其市場精準眼光，因應消費者趨勢，急轉彎加大充電版電車的推廣力道，不僅補上PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟未有的市場版塊，也順勢搭上近年來電車風潮，勢必將在6+1都以外地區開創潛力新版圖。