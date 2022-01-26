疫苗覆蓋率高也沒用？新加坡疫情炸裂　反超馬來西亞

新冠肺炎疫情來勢洶洶，加上變異株搗亂，就連疫苗也擋不住！新加坡全國完整施打2劑疫苗的人接近87%，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，目前也正在進行第3劑疫苗接種。但在高疫苗覆蓋率之下，新加坡25日單日新增5996起確診病例，而人口數量超過新加坡5.6倍多的鄰國馬來西亞新增確診4066例。
記者李澍/綜合報導
2022-01-26 20:18:27
據牛津大學馬丁學院Our World in Data統計數據，到1月17日，新加坡完整接種疫苗的人佔全新加坡人口86.77%，單劑覆蓋率也達89%，兩項數據都高於馬來西亞，新加坡施打第3劑疫苗的人甚至接近5成。馬來西亞人口3237萬，完整及單劑的疫苗覆蓋率分別為78.41%及79.51%。
不過，疫苗似乎也擋不住Omicron的強勢入侵。新加坡《聯合早報》報導，25日當日新增病例較前日3002例幾乎翻倍增加；其中，2062人透過PCR核酸檢測確診，另外3934人透過抗原快速檢測發現。
由於Omicron傳染力太強，新加坡當局宣布自2月14日起，接種2劑9個月後未打追加劑的人將再次被轉為「未完整接種」，而這將關乎到民眾是否能進出賣場和餐廳。
新加坡衛生部網站最新數據顯示，到25日中午，累計確診32萬2770例，當日有2人因肺炎併發症死亡，累計死亡人數達850人。
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