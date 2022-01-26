是萌還是統戰？台票選「灣灣」最火大 國台辦怨：污名化
最近有媒體在網路上進行票選，問及「哪句中國用語讓人看了最火大？」不少網友紛紛指出中國官媒經常提及以代指台灣的「灣灣」一詞，讓許多人無法接受，認為有貶義、統戰的意味。對此，國台辦26日舉行例行記者會時表示，「灣灣」是很多中國民眾對台灣的暱稱，「有一種萌萌的感覺」，卻在台灣被故意污名化，相當遺憾。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-26 19:11:52｜2022-01-26 19:12:20
國台辦在26日舉行春節前最後一場例行記者會，其中有記者問及，中國民眾稱呼台灣民眾為「灣灣」，但這個詞最近被台灣票選為「最不可接受的詞彙」，指出有網友認為貶義、統戰意味，「未來大陸方面怎麼加強兩岸青年交流，消除類似矛盾？」
對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。朱鳳蓮以「土豆」為例，在中國有許多地方用來稱「馬鈴薯、洋芋」，但在台灣指的是「花生」。隨後又舉例，「窩心」一詞，在中國指的是「委屈、難受」，但在台灣是「暖心、心裡很舒服」的意思。
朱鳳蓮指出，「『灣灣』是很多大陸民眾對台灣的暱稱，有一種萌萌的感覺，遺憾的是在台灣卻被一部份人故意污名化了。」
最後朱鳳蓮表示，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾越來越能讀懂對方的用語習慣，越來越了解不同用語背後的故事，進而一起碰撞出新的火花。最後還稱，「希望兩岸民眾都要提高警惕，絕不被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見」。