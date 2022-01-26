賀年實聯防疫　趙天麟發放總統、邁邁限量紅包超搶手

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19)增溫打亂了不少民眾歡度春節的計畫，不過仍有許多民眾想索取小英總統與邁邁市長的紅包。立委趙天麟在做好實聯制及防疫保護下，今天在服務處親自發送總統府及高雄市的限量小紅包，百份小紅包10幾分鐘就被索取一空。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-26 20:20:53
疫情沖淡年節氣氛，民眾團圓歡度的氣息增添了些許憂慮; 趙天麟賀歲誠意不減，由市議員參選人鄧巧佩陪同，並落實防疫規定，下午5時30分親自於服務處發送百份總統蔡英文、市長陳其邁的新年小紅包、春聯並祝福民眾順心如意。
趙天麟指出，全球疫情延燒，台灣人民不僅努力防疫成果受到肯定，也拚出2021年6.09% 的經濟成長率，寫下近11年新高的紀錄。市長陳其邁上任後推動產業轉型，果然「兩年拚四年」，高雄市經發局統計，迄今累積投資額達到4568億元，成功吸引半導體穩懋、默克、台積電及日月光等大廠投資，還有鴻海公司進駐橋科發展電動車、三井集團等商業服務業也落腳高雄等，市府團隊交出漂亮的成績單。
送走金牛迎來金虎年，趙天麟提醒歡度春節務必落實防疫規定，謹守實聯制、量測體溫及清潔消毒等，才能平安過好年，他並祝福民眾事業、工作生龍活虎、如虎添翼。
總統小紅包式樣是萌虎手捧2022年發行的新台幣1元硬幣，祝福「一元復始、福運旺來」。
高雄虎年開運小紅包以福虎搭配木棉花點綴襯底，迎接朝氣新春，並以「福氣啦」代表熱情的高雄本色，祝福民眾虎福臨門。