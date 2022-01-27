過年急用錢？小心假借貸真騙錢 詐騙集團用「三招」誆你
農曆新年就要到了，大家都想好好過年，萬一過年期間急需用錢，千萬慎防假借貸真詐財。根據陌生來電辨識軟體《Whoscall》2021年度報告指出，金融借貸的詐騙電話總量最多，穩居全年第一名。防詐信貸比較平台「貸鼠先生」也指出，消費者提報的「假貸款真詐騙」案件數，去年11月比去年9月激增4倍。進入年關資金需求旺季，《Whoscall》提醒民眾更應提高警覺，靠3大疑點看破詐騙集團手腳。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-27 07:30:00
根據央行統計，台灣新增貸款人數創下近五年新高，詐騙集團看準國人金融活動空前熱絡，紛紛以假投資、假借貸名義騙財，最常偽冒成金融機構或財經專家來詐騙。《Whoscall》提醒民眾，過年期間急用錢，要特別提高警覺，尤其是遇到以下3大疑點。
第一、標榜「絕對過審放貸」
透過電話、簡訊、社群宣傳，聲稱不用擔保就享有低利率、高額度貸款。
第二、要求繳交證件與帳戶正本
先引導至LINE或假的借貸網站，在申貸前要求寄出證件及帳戶（存摺或金融卡），小心淪為詐騙集團人頭帳戶。
第三、收取保證金、解除帳戶凍結費
詐騙集團常謊稱須先繳保證金，並在放貸前聲稱帳戶凍結，誘騙操作ATM或超商代碼繳費。
《Whoscall》呼籲民眾，在查證前不直接點擊簡訊內的短連結，以免連至釣魚網站。此外，只向信任的金融機構貸款，若有任何疑慮，立即撥打165反詐騙專線諮詢。
「袋鼠先生」也分享國內3大新型態金融偽裝詐騙術，第1種是偽冒銀行或金融機構發送釣魚簡訊，誘騙民眾點開短連結（縮網址），可能因此被安裝惡意程式，或者被假的網路銀行頁面側錄帳號密碼。
第2種是竄改來電顯示號碼，用銀行代表號讓民眾掉以輕心，以為是銀行客服在線協助處理因而上當，乖乖照著電話中的指示操作帳戶或提供敏感資訊。第3種則是偽裝成銀行行員來電，表示有超級划算、極低利率的優惠貸款方案，先留下假的銀行聯絡電話，等民眾上當回撥時再告知名額已滿，要先支付手續費才能核貸，藉機騙錢。