過年想發大財？3大NFT詐騙手法公開：小心加密貨幣被騙光
年前尾牙發獎金，加上年終獎金、壓歲錢入袋，很多民眾都會在年前年後加碼投資，詐騙集團看準民眾過年想發大財的心理，利用近期討論熱度極高的NFT（非同質化代幣）佈下陷阱。根據趨勢科技統計，2021下半年台灣假投資詐騙惡意連結總量達118萬筆。此外，2021年7月以來，全球總計偵測逾65萬筆與NFT投資詐騙相關的惡意連結，其中台灣佔全球總偵測數量8%，顯見NFT投資詐騙已成為台灣熱門詐騙型態之一。趨勢科技揭露3種常見NFT詐騙，包括建置假的NFT網站、偽裝交易平台工作人員、用社群發贈品騙個資，提醒民眾睜大眼睛別上當。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-27 07:28:00
近期話題不斷的NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），是一種具有數位簽章的藝術品，可視為一種數位資產及加密貨幣，因為獨一無二且無法替代、複製的特性吸引大眾爭相投資。台灣詐騙集團看準這波「虛擬」錢潮，也趁機設計各種NFT投資騙局想海撈一筆，趨勢科技揭露以下三種常見NFT詐騙，提醒民眾小心預防。
一、建置假的NFT網站與投資項目
利用民眾不熟悉NFT投資平台的特性，打造幾可亂真的投資網站，民眾因而在假冒的NFT網站進行金錢交易，或被要求輸入以太坊錢包助記詞（Seed Phrase），詐騙集團就能竊取所有加密貨幣。除此之外，建立假冒的NFT項目，透過行銷推廣的方式吸引投資客大量下單購買，當交易達到顛峰後再藉口放棄投資項目捲款潛逃，都是常見的詐騙圈套。
二、偽裝交易平台官方進行釣魚詐騙
假借NFT交易平台官方的名義，引誘民眾點擊郵件內的釣魚網站或提交助記詞，手法包括：聲稱有人對NFT出價購買，要求點擊連結確認，或是發送NFT項目相關的假安全警報。此外，不肖份子也會假冒成投資平台的客服或技術人員，要求使用者分享螢幕畫面以竊取助記詞，並要輸入詳細的個人資訊，進一步竊取投資人的錢財。
三、利用社群發贈品來竊取登入憑證或個資
假冒NFT交易平台員工，透過社群聯繫平台使用者，以辦活動發贈品的名義，誘導使用者註冊並轉發贈品資訊，將有機會獲得免費的NFT。民眾一旦嘗試連結個人的加密貨幣錢包後，登入憑證或個資將會遭到竊取。
趨勢科技提醒，在進行投資交易前，應多方觀察NFT賣家及使用者資訊，可以仔細檢查NFT項目價格是否低於市場行情，留意賣家用戶名旁是否具有合法的藍色勾勾標記，以及追溯NFT來源地址的真實性，能降低遭到詐騙的風險。進行投資交易時要提高警覺心，除了使用複雜的密碼並啟用雙因子身份驗證（2FA，又稱兩步驗證），切勿隨意提供個人加密錢包的助記詞，避免交易資訊外流。