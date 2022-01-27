NOW早報／雜誌編輯足跡超廣！12天遍及全台北市49個地點

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台北市副市長黃珊珊在防疫記者會上表示，該名雜誌編輯確診案例，除了在21日下午16時出席於台北101購物中心的LV新品發表會外，也曾於20日下午14時出席新光三越A11的Prada開幕活動。捷運足跡的部分，除了經常往返捷運板南線在西門站、江子翠兩站外，也搭捷運到過象山站、中山站、台北車站、市政府站、台北101/世貿站、龍山寺站、南京三民站、松山站。
百貨公司足跡的部分，除了101與新光三越A11外，11日曾經造訪微風南山B1中島區T.ME Café；13日則是新光三越南西三館、誠品生活南西館；16日到過微風信義、新光三越信義新天地A9的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳；1月18日到過遠東百貨台北寶慶店；19日則前往新光三越信義新天地A9、ATT 4 FUN信義店；21日造訪過遠東百貨台北寶慶店，23日則去過CITYLINK松山壹號店的朱記餡餅。
至於一般餐廳的足跡部分，11日晚間曾在阿圖麻油雞台北博愛店用餐，12日中午則是造訪忠孝東路三段的蓋子普拉斯小餐館，晚間則在台北晶華酒店用餐；13日晚間則是到大同區南京西路上的家樂利小酒廊；14日晚間到萬華區西寧南路的巧雅麵食館用餐；15日晚間於大安區新生南路一段的大安森林食堂消費；19日晚間則到中正區博愛路的阿圖麻油雞；21日中午於中山區樂群三路的台灣大食代餐飲用餐。
今日天氣／把握好天氣！西半部地區陽光露臉 週五全台轉雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（27）日的天氣與昨日相當類似，整體水氣偏少，西半部地區多半有見到陽光的機會，天氣為多雲到晴，不過，北部、東部地區雲量仍較多，局部地區偶爾飄雨，整日還是斷斷續續有降雨機會，且越晚越明顯，其中，又基隆北海岸及宜蘭地區的降雨機率較高。
溫度方面，今日夜晚清晨中部以北地區及宜蘭、花蓮地區低溫落在16到18度，南部及台東地區為19、20度左右，白天高溫預估北部及宜蘭、花蓮地區為21至24度，中南部及台東地區則約25至28度。
台灣無法全解封？醫師擔憂對「這些人」恐有傷害
台灣本土疫情升溫，民進黨昨（26）日召開中常會，據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文在會中再度重申黨公職過年期間禁止跑攤。民進黨中常會也邀請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、醫師李秉穎專案報告，李秉穎坦承，他憂心台灣接下來面對疫情的情況。
據轉述，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎在民進黨中常會中進行專案報告表示，他最擔心的是全台大約還有20%民眾未接種疫苗，加上幼兒沒有疫苗可以施打，萬一疫情再起，對這些未施打疫苗的人來說，傷害力還是有的。
李秉穎也說，台灣要達到全面解封，包括解除入境規定、鬆綁限制等措施，「擔心會有一定的人致死率還是很高」。
李秉穎提到，台灣每年因流感死亡的人數大約上百而已，如果因全面鬆綁限制來達到與病毒共存，每天若有50幾個人死亡，「也是很恐怖的一件事」。
另外，會中也討論到，台灣不是極權國家，無法規定100％民眾皆接種疫苗，若民眾家人或親屬擔心疫苗副作用，而不敢施打的話，「高端副作用是最低的，因為高端疫苗是最傳統的技術，也是最安全的一個」。
「紅頂藝人」蔡頭不敵肝癌病逝 享壽71歲
創立藝人蔡頭（蔡斯文）出道多年，去年11月底被爆出肝癌末期住進醫院治療後，幾乎無消無息，沒有出現螢光幕，昨（26）日突然傳出蔡頭去年12月底，已經在雙和醫院病逝，享壽71歲。
對此，雙和醫院也向《NOWnews今日新聞》回應：「我們沒有被授權將任何事情，抱歉抱歉，因為事涉病人隱私，我們比較不方便透露，建議由家屬或經紀公司對外發言為主。」經紀人聽聞後，則表示：「不好意思因為我一直沒連絡上頭哥及其家人，所以也無法回覆。」坦言若後續有聯絡上，會再告知大家。
事實上，蔡頭早期除了是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人、紅極一時的秀場天王之外，也曾於1995年創辦紅頂藝人，怎料在1999年921大地震後，由於表演場館倒塌，事業開始走下坡，導致蔡頭罹患憂鬱症，近年更傳出因肝癌末期而長年臥病在床，演藝事業幾乎停擺。
中職／林智勝加入味全 狂龍打線將成型
味全龍隊25日宣布正式簽下中職全壘打王「大師兄」林智勝，補強整體打線，以味全龍去年下半季打出好成績，可望在新的一年，搶進季後賽。
味全打線有郭天信、李凱威等好手，加上雙洋砲奈許（Telvin Nash）跟王柏融前隊友羅德里茲（Ronny Rodriguez），別忘了還有吉力吉鞏冠，如今補上林智勝，中心打線幾乎沒有弱棒，加上味全龍後段有劉基鴻、黃柏豪等好手在，可以好好利用打線優勢。
此外，林智勝也擁有「休息室領袖」的特質，有機會帶動這群小龍奮發圖強，他也擁有需多季後賽經驗，味全龍以他為中心，要挑戰各隊投手封鎖，也要力拚季後賽資格。
林智勝的加入，會讓人對龍隊有更多期待，也希望他以全壘打幫助球隊票房與話題成長。
ATM領新鈔失敗！內行曝別選「這機台」 換鈔攻略快筆記
農曆春節即將到來，根據習俗，民眾會特別至銀行換新鈔來放進紅包，而今年為了減少群聚，以及提供更便利的換鈔服務，多處ATM都有提供換新鈔的服務，不過，有民眾領完以後，卻發現全是舊鈔，讓她不知是否該存回去，對此，內行網友則建議，領取時別選有存款功能的機台，否則就有機會領到舊鈔。
根據原PO於《PTT》表示，去ATM領要包紅包的新鈔，明明外頭有貼上公告是新鈔，但領出來的卻全是舊鈔，讓他傻眼直呼「被ATM陰了」，也不知道該不該存回去重新提領。
對此，內行的網友則建議，「有存款功能的atm，就不一定是新鈔」、「有些atm可以存」但也有不少網友直言，「真鈔就好，管他新舊」、「管它新舊，有錢就好，不要就收回來」。
實際上央行今年備妥了近6千億的新鈔，其中的3200億元已經發送到各金融機構，並且有多家銀行，都已經在ATM放置新鈔，不過仍無法確保ATM所有的機台都能領出新鈔，因此民眾若是擔心領錯，建議到臨櫃兌換。
兌換新鈔時間：1月24日至1月28日
可兌換新鈔的據點：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企銀，以及郵局等，共454家分行。其中395個據點將開設「新鈔兌換專櫃」，59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理即可。
ATM：台灣銀行、兆豐商業銀行、郵局、中信、富邦等多家公股、民營銀行，都表示會在ATM放置新鈔，不過並非所有機台都有此服務，因此是否能在ATM換鈔還是得要碰運氣。
換鈔限制：100元面額每人限兌100張
央行提供兌換地點的Google Maps地圖，民眾可以透過APP快速找到鄰近的換鈔地點。（編輯：賴禹妡）