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拒路檢還衝撞警車逃逸！保大警開2槍制伏　查獲一級毒品

▲一名陶姓男子駕駛黑色BMW，遇到保安大隊所路檢盤查，不配合還試圖逃逸衝撞警車，遭警連開2槍就逮。（圖／翻攝畫面）
▲一名陶姓男子駕駛黑色BMW，遇到保安大隊所路檢盤查，不配合還試圖逃逸衝撞警車，遭警連開2槍就逮。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-01-27 09:25:51

台北市大同區26日晚間10時許，一名26歲陶姓男子，開著黑色BMW轎車，與2名友人，在行經重慶北路、敦煌路路口遇保安大隊路檢盤查時，不僅拒絕配合，還撞開警車試圖逃跑，警員見狀對著車輛連開2槍制止、將3人制伏後，於車上搜出安非他命、海洛因與吸食器，全案將依妨害公務、毒品罪偵辦。

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據了解，陶姓男子載著2名友人分別為呂男及徐男，昨日晚間10時許從國道1號重慶北路交流道開下，準備開往北投方向時，在敦煌路口遇到保安大隊所路檢盤查，但陶男卻拒絕配合受檢，還想踩油門躲開擋住去路的警車試圖逃跑，員警便立即拔槍對著車輪、車門開2槍制止，再拉開車門喝令3人下車並上銬。

▲不配合警路檢還逃逸，保安警立即拔槍對著車輪、車門開2槍制止，將車上3人制伏、上銬。（圖／翻攝畫面）
▲不配合警路檢還逃逸，保安警立即拔槍對著車輪、車門開2槍制止，將車上3人制伏、上銬。（圖／翻攝畫面）
警方在盤查車上3人身份後，發現其中一名呂男因案遭通緝，車上還搜出安非他命、海洛因及吸食器，全案將依毒品、妨害公務罪嫌偵辦，另警車受損部分，後續也將進行求償。（編輯：林莞茜）

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