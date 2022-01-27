拒路檢還衝撞警車逃逸！保大警開2槍制伏 查獲一級毒品
台北市大同區26日晚間10時許，一名26歲陶姓男子，開著黑色BMW轎車，與2名友人，在行經重慶北路、敦煌路路口遇保安大隊路檢盤查時，不僅拒絕配合，還撞開警車試圖逃跑，警員見狀對著車輛連開2槍制止、將3人制伏後，於車上搜出安非他命、海洛因與吸食器，全案將依妨害公務、毒品罪偵辦。
編輯中心／綜合報導
2022-01-27 09:25:51
據了解，陶姓男子載著2名友人分別為呂男及徐男，昨日晚間10時許從國道1號重慶北路交流道開下，準備開往北投方向時，在敦煌路口遇到保安大隊所路檢盤查，但陶男卻拒絕配合受檢，還想踩油門躲開擋住去路的警車試圖逃跑，員警便立即拔槍對著車輪、車門開2槍制止，再拉開車門喝令3人下車並上銬。
警方在盤查車上3人身份後，發現其中一名呂男因案遭通緝，車上還搜出安非他命、海洛因及吸食器，全案將依毒品、妨害公務罪嫌偵辦，另警車受損部分，後續也將進行求償。（編輯：林莞茜）
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