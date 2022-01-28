狂砸1.2億！詹仁雄催生《原子少年》　打造國際偶像天團

詹仁雄，一個追夢者推手，從《我猜我猜我猜猜猜》、《超級星光大道》、《模范棒棒堂》，到去年勇奪金鐘獎肯定的《菱格世代DD52》，全台灣幾乎沒有人錯過他製作的選秀型節目，捧紅過許多歌手、演員，打造出星光熠熠的演藝圈，他可說是功不可沒。睽違1年，在他力推之下，新世紀選秀節目《原子少年》即將問世，砸重金1.2億元聚焦80位未來潛力偶像，將為台灣創造出無可替代的國際天團！





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▲詹仁雄號召投資者砸下1.2億元，要打造國際男團。（圖／記者陳明安攝影）

選秀節目推陳出新，自飛輪海、Spexial之後，台灣偶像男團幾乎斷層，知名製作人詹仁雄接受《NOWnews今日新聞》專訪，表示娛樂圈始終需要新偶像，活躍整個演藝圈，過去製作單位將本求利，只追逐當下收視率、話題熱度，短時間創造一股熱潮、賺進廣告費，卻將捧出來的明星拱手讓人，錯過他們的無限可能性，「誰能想像後來李千那拿到金鐘獎，林柏宏成了金馬典禮主持人？」





這次，他要把夢做得更大，跳脫與中國、韓國競爭的窠臼，要尋找的是能上國際舞台的表演者！從訓練、表演、競賽到成團、發片，擁有專屬歌曲，甚至擴展到未來經紀約，安排男團們唱歌、演戲之外，開播到第4集就要舉辦演唱會，還可能成為漫畫虛擬人物、擁有專屬的週邊商品及NFT，跨足元宇宙的世界。





▲《原子少年》有專屬的團服，還有每個行星的icon。(圖／野火娛樂提供)

這齣由詹仁雄打造的最強台灣男團選秀節目《原子少年》，依照參賽者的個人特質、能力等，分別歸類在八大行星之中，每顆行星都有專屬的標誌，宛如鄰家男孩的「地球」、年輕可愛的「水星」、野獸派的「火星」、平均超過180公分的「木星」、神祕花美男的「金星」、舞技超群的「土星」、擅長嘻哈饒舌的「天王星」、個性派、熱血的「海王星」，各種類型將粉絲們的喜好一網打盡。





《原子》砸下重金1.2億元、預計拍攝12集，每集節目高達20多台攝影機取景，包含選手、導師、幕後工作人員，破百人一起聚集「造夢」，在台灣綜藝史上，可說破紀錄前所未見的大規模，詹仁雄說找尋資金不是最困難，最難的是帶領大家預見一個從未有人到達過的夢想，去年《菱格世代》的成功，獲得金鐘獎肯定，成軍後立即舉辦售票演唱會，鼓勵了投資者，證明在酷炫舞台、燈光之外，偶像的可能性並不只是一個夢。





▲《原子少年》從數千名參賽者海選面試，最後只選出80位選手。(圖／野火娛樂提供)

▲詹仁雄稱讚《原子少年》的選手們有顏值，創作能力也很強。(圖／野火娛樂提供)

《原子》因疫情延緩了節目進度， 詹仁雄沒有抱怨，反而感激疫情因素，讓許多寶藏少年沒被挖角，而能留在台灣，擁有更多時間訓練、磨合，他們不只年紀輕、顏值高、還能唱、能跳、能寫歌，說到這些初出茅廬的選手們，他眼裡瞬間發出光芒，開心分享他們的音樂創作，稱讚少年們有種台灣氣味、難以言喻的可愛，能力不輸國外男團。





「每個選手都會懷念這裡」，從數千位男孩投入海選，一層層精挑細選，未來能成團的藝人可能只有10幾位，詹仁雄說，常有選秀節目被淘汰的參賽者，對訓練時期的充沛資源念念不忘，會重返錄影現場觀摩，感受表演舞台的鎂光燈熱力，《原子》這次決定即使不成團，也會讓80人站到舞台最後一刻，讓少年們了解偶像脫穎而出有多不容易，為他們傳授每堂一千萬的追夢課程。





▲《原子少年ATOM BOYZ》4位首席導師曝光。（圖／野火娛樂提供）

詹仁雄透過廣闊人脈，邀請有擔任導師經驗豐富的Ella、男團代表坤達、嘻哈偶像周湯豪、舞蹈高手田一德等人擔任導師，還有韓國專門培訓練習生的指導者，將這80位少年打磨拋光，挖掘出他們的才能，透過層層淘汰機制，從導師評鑑、網路人氣投票等多種管道，找出最有實力及觀眾緣的偶像，目前不限制成團人數，要讓唱片公司做最後決定，每個人都能透過網路投票，改變喜愛選手的人生，共同優游這個浩瀚銀行系的「造星之旅」。



