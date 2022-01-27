二審判決出爐！太陽花學運員警執法過當 北市警罰141萬
2014年太陽花學運期間，群眾在行政院前靜坐遭警驅離，事後因認員警執勤過當而請求國賠，台北地方法院一審判北巿警局應賠前立委周倪安等10人共新台幣111萬餘元，雙方提起上訴；台灣高等法院今（27）日進行二審，再判北巿警局多賠約30萬元，可上訴。
編輯中心／綜合報導
2022-01-27 11:20:52
民眾周榮宗和前立委周倪安等30人，控告台北巿政府及台北巿警察局在2014年太陽花學運執法過當，提起國賠訴訟，但訴訟期間有人撤回，其中周榮宗死亡，訴訟則由妻子及子女共5人承接。
台北地方法2019年10月底進行一審宣判，認定周榮宗、李孟融、鄭運陽、陶漢、周倪安等10名原告，於事發當時在場且因員警執勤過當而受傷，除身體疼痛、對國家機關的失望而受有精神上痛苦，請求財物損失及賠償慰撫金，為有理由，因此判處台北巿警局應賠10人共111萬1570元，其餘19名原告因證據不足，遭駁回而無法獲賠；而台北巿政府則因非賠償義務機關，地院判處不必賠償處分。
原告和北市警局對判決不服，提起上訴；台灣高等法院進行二審，今（27）日判決結果出爐，再判北巿警局多賠約30萬元，可上訴。（編輯：林莞茜）