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北韓疑發射2枚彈道飛彈　日相表達抗議與遺憾

▲北韓本月第6次試射飛彈，對此日本首相岸田文雄表示，對北韓違反聯合國決議深感遺憾，已表達抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓本月第6次試射飛彈，對此日本首相岸田文雄表示，對北韓違反聯合國決議深感遺憾，已表達抗議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-01-27 12:07:00

（中央社東京27日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓上午向東方發射2枚飛行物體，推定為短程彈道飛彈。這是北韓本月第6次試射飛彈，日本首相岸田文雄說，對北韓違反聯合國決議深感遺憾，已表達抗議。

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日本放送協會（NHK）報導，南韓合同參謀本部表示，北韓在今天上午8時左右，從東部咸鏡南道咸興週邊，向東方的日本海發射2枚飛行物體，推定為短程彈道飛彈，正與美軍合作分析詳情。

北韓近期接二連三頻繁地試射飛彈，今天已是本月第6次。

岸田文雄上午受訪時表示，北韓6度發射飛行物體，其中包含彈道飛彈，違反聯合國安理會決議，日方已表達抗議，對此感到非常遺憾。

防衛大臣岸信夫說，目前日本領域與專屬經濟區（EEZ）海域尚未發現有飛來彈道飛彈，也沒有飛機或船舶受害；北韓今年起以非常密集的頻率和新的技術多次試射，核武與飛彈相關技術有顯著進度，對於日本與區域安全而言不容忽視，是國際社會全體深刻的問題。

北韓在本月5日與11日各發射一枚飛行物體，並分別在發射隔天宣稱試射「極音速飛彈」成功；14日與17日向日本海各發射2枚應為短程彈道飛彈的飛行物體；25日又朝東岸外海發射兩枚巡弋飛彈。

報導指出，北韓在本月19日召開的勞動黨政治局會議中決定，必須徹底準備好與美國帝國主義進行長期對峙，要重新檢視與美國建立的互信措施，研議重啟2018年宣布停止的核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。

另一方面，美國則因應北韓開發核武與飛彈，宣布單獨對北韓採取追加制裁措施，在聯合國安理會提案要發表聲明、要求北韓遵守決議等。報導說，北韓一連串的行動可視為企圖強力牽制美國的動向。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110127

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