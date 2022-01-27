電競／中信參戰PCS！上路Rest領軍 飛牡蠣劍指世界大賽
中國信託長年支持臺灣電競產業，今（27）日正式成立「中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」（簡稱「CFO」）職業電競戰隊，參戰2022年英雄聯盟太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series, PCS），展開前進世界大賽的征途。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-27 12:23:24
中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）今日首度公布中國信託職業電競隊名及視覺，採「Family」諧音將隊名取為「飛牡蠣」，以創新及幽默的方式傳達We are family品牌精神，透過企業支持及戰隊影響力，優化產業環境與提高社會認同，深耕年輕族群，建立與新世代溝通橋樑，打造屬於中信的電競戰隊文化。
中信育樂將建立屬於全新的職業運動體系，組建專業賽訓團隊，透過運動科學技術，幫助選手提升能力表現，為電競選手的職業生涯完整規畫，並組建青訓農場體制，建立試訓管道，培育下一代職業選手。中信育樂致力成為臺灣電競產業的領頭羊，打造臺灣職業電競戰隊模板。
「中信飛牡蠣」領隊將由中國信託商業銀行支付產品部協理陳雅雯擔任，陳雅雯協理為「中國信託英雄聯盟卡」重要推手，未來將延續中國信託We are family品牌精神，有效整合集團資源投入戰隊營運，成為「中信飛牡蠣」最溫暖堅定的力量，協助戰隊征戰召喚峽谷，挑戰強權，為臺灣電競產業帶來更多正面影響力。
「中信飛牡蠣」由教練團Kevin Miller、Achie陳振齊領軍，帶領上路選手Rest徐士傑、打野選手Gemini黃楚軒、中路選手Mission陳孝銜、下路選手Atlen宋亞倫、輔助選手Koala林志強等成員組成堅強陣容，將全力以赴爭取在今（2022）年前進世界大賽。
「中信飛牡蠣」承接中信兄弟永不放棄的精神、延續中信特攻領北狂攻的氣勢，開啟臺灣電競下一個時代。中信育樂是臺灣第一家擁有三支不同競賽項目職業隊伍的公司，將全面整合資源開拓體育文創事業的經營版圖，徹底落實中國信託企業文化，傳承集團信念及價值，推動運動產業發展。