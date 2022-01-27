COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新北院今開羈押庭　林秉樞力拼交保回家過年

▲新北檢將高嘉瑜家暴案移審新北地院，林秉樞將於羈押庭力拼交保。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）
▲新北檢將高嘉瑜家暴案移審新北地院，林秉樞將於羈押庭力拼交保。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-27 12:39:48

涉對民進黨立委高嘉瑜家暴的林秉樞25日遭起訴後，新北地檢署今（27）日將全案移審新北地院。羈押中的林秉樞上午9時已從台北看守所押解至新北地院等候開庭，羈押庭預計下午召開，他將力拼交保回家過年。據了解，林秉樞被羈押的這段期間有服用藥物控制情緒，因此看起來並無異狀、狀態正常，即便得知起訴也沒有情緒起伏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年11月30日，媒體揭露林秉樞對高嘉瑜施暴，他隨即遭檢警拘提到案，12月2日被羈押禁見至今。期間，林秉樞多次抗告，聲稱「已受相當教訓，社會人格毀滅，無再犯可能」，但高院考量，林男提供錯誤密碼給檢察官，經測試無法登入雲端裝置，而先前林男曾恐嚇高嘉瑜將公開她的隱私，今年1月14日確定駁回林秉樞的羈押抗告。

後來，檢察官提供公務筆電命林秉樞登入，經檢視雲端共有數10張私密照，檢察官當場詢問林男是否同意刪除雲端資料，林男回說「可以，沒問題」，雲端內爭議檔案均在錄影存證下刪除。

不過，高嘉瑜律師李永裕昨天指，在新聞將報導前夕，林秉樞還是繼續恐嚇高嘉瑜，起訴後如果林秉樞否認犯行，當然有必要繼續羈押。

李永裕同時也提出2項疑點，首先是「意圖散布而持有猥褻影像」沒下文，高嘉瑜不解是檢察官漏掉還是另案偵辦？其次是整起事件中，曾有網軍介入帶風向操弄輿論，質疑林秉樞的背後金流，結果檢察官只查出，帳戶內2300萬的金額是P圖的，也沒交代P圖動機。

▲高嘉瑜委任律師李永裕26日前往北院開庭，他談到起訴有2大疑點，包括意圖散布而持有猥褻影像沒下文，林秉樞P圖的動機也沒交代。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.26）
▲高嘉瑜委任律師李永裕26日前往北院開庭，他談到起訴有2大疑點，包括意圖散布而持有猥褻影像沒下文，林秉樞P圖的動機也沒交代。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.26）
新北檢表示，網軍帶風向的貼文如涉及妨害名譽，屬告訴乃論，須被害人提告，目前無人提告，如涉及恐嚇或其他公訴罪，檢方查辦到底，但目前未見有具體犯罪行為及證據，未達立案標準；至於林秉樞散布其他女子性私密影像給男性友人的對話截圖，檢方近日將發函律師請他前往說明是要提出告訴或告發。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀