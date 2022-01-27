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快叫阿嬤來！肉肉可以吃到飽優惠　幾歲送幾份繼光香香雞

▲幫肉食系的大胃王們，盤點肉肉可以吃到飽又不傷荷包的新春優惠。繼光香香雞「新春分享桶」不只送發財金，還有「雙重好禮刮刮卡」有機會刮中「幾歲送幾份香香炸雞」，快叫阿嬤來啊。（圖／香繼光提供）
▲幫肉食系的大胃王們，盤點肉肉可以吃到飽又不傷荷包的新春優惠。繼光香香雞「新春分享桶」不只送發財金，還有「雙重好禮刮刮卡」有機會刮中「幾歲送幾份香香炸雞」，快叫阿嬤來啊。（圖／香繼光提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-27 15:01:14

號召肉食系的大胃王們，身為肉控的大家，是否常常有感，覺得肉肉總是吃不夠？跟老虎一樣屬於肉食主義者的你們有口福了，幫大家盤點新春優惠，超飽足肉肉竟然也能吃到飽又不傷荷包！繼光香香雞推出「新春分享桶」不只送發財金，還有「雙重好禮刮刮卡」有機會刮中「幾歲送幾份香香炸雞」，快叫阿嬤來啊！豆府餐飲集團旗下八大品牌，包括北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家等，推出「尋找肉食控小虎隊」，只要生肖屬虎就請吃肉肉，再拿「金虎開運」刮刮卡試手氣。大戶屋首次推出6款超值「福虎即享餐盒」，還可以4折加購雙主餐。這一鍋皇室秘藏鍋春節限定，消費即贈甜菜根千張豆腐紙1份，過年現場揮毫春聯還可以吃下肚，好玩又討喜。

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▲繼光香香雞大方推出新春吃雞活動贈送刮刮卡，頭獎竟然是「幾歲送幾份香香炸雞」，一定要請出阿嬤來啊。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞大方推出新春吃雞活動贈送刮刮卡，頭獎竟然是「幾歲送幾份香香炸雞」，一定要請出阿嬤來啊。（圖／香繼光提供）
繼光香香雞1/28～2/6限時10日，全門市推出「新春吃雞，虎你好運」活動，只要購買「新春分享桶」即加贈「雙重好禮刮刮卡」乙張，放入最經典的大份香香炸雞、Q軟彈牙的阿根廷魷魚、獨家人氣墨魚甜不辣，鹹點當然要再搭配小孩大人都喜歡的甜心地瓜球。

最重要的是，每桶附贈的雙重刮刮卡可是張張有獎，除了大方放入8元、18元、28元、68元、88元的發財金（商品抵用金），還可以再抽香香炸雞免費送、杏鮑菇半價等優惠，頭獎竟然是「幾歲送幾份香香炸雞」，快叫阿嬤來了啊！

記者幫打聽真有這麼大方嗎？業者表示一定會按照得獎者年齡贈送，就算阿嬤來一樣也給換，而且頭獎可是多達數十張機會，太吸引人啦。（兌換期間2/7～3/31，不得與其他優惠併用）。

▲帕泰家黃金虎榴槤包，萌萌噠。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家黃金虎榴槤包，萌萌噠。（圖／豆府餐飲集團提供）
豆府餐飲集團迎接金虎年，唯一泰式料理品牌帕泰家，從1月28日起限定推出超萌黃金虎榴槤包，並集合旗下八大品牌，推出「尋找肉食控小虎隊」、「金虎開運」雙重活動。只要生肖屬虎，就請吃肉肉！1月25日至1月31日連續7天，凡是三人同行用餐，其中一人生肖屬「虎」並出示相關憑證，即可用五折享各品牌推出的經典肉料理一份。

▲銅盤韓式烤肉。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲銅盤韓式烤肉。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲北村豆腐家的韓味香酥炸腿排。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲北村豆腐家的韓味香酥炸腿排。（圖／豆府餐飲集團提供）
公開肉肉名單，涓豆腐祭出店內最熱賣的「醬燒青蔥豬梅花」，原價358元，活動期間只要符合資格就可以179元吃到。北村豆腐家：韓味香酥炸腿排；正宗韓國直火燒肉姜滿堂：活菌豬肋條；蟬聯五年泰國米其林必比登推薦的帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅；韓式火鍋釜山宗家：美國嫩肩里肌；飛機河粉：越南炸雞；韓姜熙的小廚房：醬味炸雞；吃到飽模式的銅盤，直接大方折現金50元。

▲飛機河粉的越南炸雞。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲飛機河粉的越南炸雞。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家的冬蔭功海鮮湯。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲帕泰家的冬蔭功海鮮湯。（圖／豆府餐飲集團提供）
春節期間「金虎開運」活動，凡於大年初一至十六，到店消費滿688元，就可獲得刮刮卡乙張，每張都有兩個優惠刮區，除了888元現金折價券，還有八大品牌指定人氣料理等你試手氣。偷偷透露涓豆腐：韓式起司烘蛋捲、北村豆腐家：明洞韓式炸雞、帕泰家：冬蔭功海鮮湯等料理，通通刮得到。

▲這一鍋皇室秘藏鍋虎哩呷飽飽。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲這一鍋皇室秘藏鍋虎哩呷飽飽。（圖／豆府餐飲集團提供）
這一鍋餐飲集團旗下三品牌一起推出新春限定活動，這一鍋皇室秘藏鍋推出「鴻虎福旺好運年 迎新春送春聯」活動，1/24～2/6午、晚餐會員不限金額消費，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，過年現場揮毫春聯還可以吃下肚，好玩又討喜。（限量贈送，贈完為止）

▲春節限甜菜根千張豆腐紙，吃完春聯吃下肚，討喜又應景。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲春節限甜菜根千張豆腐紙，吃完春聯吃下肚，討喜又應景。（圖／豆府餐飲集團提供）
燒肉同話推出「虎虎生風好運籤」，2/1～2/13內用單筆消費滿2,000元，可抽虎虎生風好運籤1張，有機會抽出最高5百元抵用券和牛舌、精選草蝦等食材，（抽完為止）。這一小鍋則祭出「虎氣金來 新春加菜金」活動，1/27～2/5消費任一套餐，即贈刮刮卡1張，張張有獎，現刮現用，最高佰元加菜金。

▲這一小鍋主打台灣懷舊風格。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲這一小鍋主打台灣懷舊風格。（圖／豆府餐飲集團提供）
大戶屋則首次推出6款超值「福虎即享餐盒」，包括炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排、雞肉燴黑醋醬等主餐，每款都只要200元，選購餐盒還能以4折「經典加價購」享用鹽麴五花肉、炭烤鯖魚與炸雞塊等特色單品，等同一次吃到雙主餐。

▲大戶屋首次推出6款超值「福虎即享餐盒」，每款200元。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲大戶屋首次推出6款超值「福虎即享餐盒」，每款200元。（圖／全家國際餐飲集團提供）
透過「享聚卡APP」訂購便當外帶自取，再贈市價60元的大戶屋養生紅豆湯圓一份。即日起到2月18日止，單筆消費滿1000元再送一張中獎機率100%的新春刮刮卡，有沙拉小菜兌換券、甜點券，還有超值「兩人定食折300元招待券」（兌換期限：3/1～4/30）。

▲「經典加價購」最低只要花100元，就能吃到大戶屋炭烤鯖魚，相當於4折優惠。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲「經典加價購」最低只要花100元，就能吃到大戶屋炭烤鯖魚，相當於4折優惠。（圖／全家國際餐飲集團提供）

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