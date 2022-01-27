快叫阿嬤來！肉肉可以吃到飽優惠　幾歲送幾份繼光香香雞

我是廣告 請繼續往下閱讀
最重要的是，每桶附贈的雙重刮刮卡可是張張有獎，除了大方放入8元、18元、28元、68元、88元的發財金（商品抵用金），還可以再抽香香炸雞免費送、杏鮑菇半價等優惠，頭獎竟然是「幾歲送幾份香香炸雞」，快叫阿嬤來了啊！
記者幫打聽真有這麼大方嗎？業者表示一定會按照得獎者年齡贈送，就算阿嬤來一樣也給換，而且頭獎可是多達數十張機會，太吸引人啦。（兌換期間2/7～3/31，不得與其他優惠併用）。
豆府餐飲集團迎接金虎年，唯一泰式料理品牌帕泰家，從1月28日起限定推出超萌黃金虎榴槤包，並集合旗下八大品牌，推出「尋找肉食控小虎隊」、「金虎開運」雙重活動。只要生肖屬虎，就請吃肉肉！1月25日至1月31日連續7天，凡是三人同行用餐，其中一人生肖屬「虎」並出示相關憑證，即可用五折享各品牌推出的經典肉料理一份。
公開肉肉名單，涓豆腐祭出店內最熱賣的「醬燒青蔥豬梅花」，原價358元，活動期間只要符合資格就可以179元吃到。北村豆腐家：韓味香酥炸腿排；正宗韓國直火燒肉姜滿堂：活菌豬肋條；蟬聯五年泰國米其林必比登推薦的帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅；韓式火鍋釜山宗家：美國嫩肩里肌；飛機河粉：越南炸雞；韓姜熙的小廚房：醬味炸雞；吃到飽模式的銅盤，直接大方折現金50元。
春節期間「金虎開運」活動，凡於大年初一至十六，到店消費滿688元，就可獲得刮刮卡乙張，每張都有兩個優惠刮區，除了888元現金折價券，還有八大品牌指定人氣料理等你試手氣。偷偷透露涓豆腐：韓式起司烘蛋捲、北村豆腐家：明洞韓式炸雞、帕泰家：冬蔭功海鮮湯等料理，通通刮得到。
這一鍋餐飲集團旗下三品牌一起推出新春限定活動，這一鍋皇室秘藏鍋推出「鴻虎福旺好運年 迎新春送春聯」活動，1/24～2/6午、晚餐會員不限金額消費，即贈春節限定甜菜根千張豆腐紙乙份，過年現場揮毫春聯還可以吃下肚，好玩又討喜。（限量贈送，贈完為止）
燒肉同話推出「虎虎生風好運籤」，2/1～2/13內用單筆消費滿2,000元，可抽虎虎生風好運籤1張，有機會抽出最高5百元抵用券和牛舌、精選草蝦等食材，（抽完為止）。這一小鍋則祭出「虎氣金來 新春加菜金」活動，1/27～2/5消費任一套餐，即贈刮刮卡1張，張張有獎，現刮現用，最高佰元加菜金。
大戶屋則首次推出6款超值「福虎即享餐盒」，包括炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排、雞肉燴黑醋醬等主餐，每款都只要200元，選購餐盒還能以4折「經典加價購」享用鹽麴五花肉、炭烤鯖魚與炸雞塊等特色單品，等同一次吃到雙主餐。
透過「享聚卡APP」訂購便當外帶自取，再贈市價60元的大戶屋養生紅豆湯圓一份。即日起到2月18日止，單筆消費滿1000元再送一張中獎機率100%的新春刮刮卡，有沙拉小菜兌換券、甜點券，還有超值「兩人定食折300元招待券」（兌換期限：3/1～4/30）。