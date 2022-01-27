免現金！包紅包、分帳「零接觸支付」　不知帳號也能轉帳

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不僅如此，資策會產業情報研究所（MIC）公布的「2021年行動支付消費者調查」結果也顯示，在全國三級警戒疫情期間，常用現金比例大幅降低了3成至38%，為所有支付工具降幅最大者，最常用的是實體卡（56.2%）與行動支付（55.7%），其中行動支付幾乎追上實體卡。而行動支付也是疫情期間消費者使用頻率增加最多者，有近6成消費者提升使用頻率，而增加實體卡比例者有34%、電子票證增加28%，減少頻率最多者為現金，過半消費者（54%）表示降低使用頻率。
至於疫情期間使用行動支付的前3大原因，包括方便（63%）、優惠（47%）及衛生（41%），其中優惠因素下降7%，顯示用戶對於行動支付的訴求產生轉變，而衛生因素的增幅最高，較2020年上漲14%，反映出疫情期間消費者對於無接觸需求的高度重視，甚至進而吸引非用戶開始使用行動支付，考量防疫而有意使用行動支付的非用戶，從2020年17%增加至2021年38%。
其實，LINE Bank內部2022年第3季與第4季的調查也顯示，截至2021年12月，好友轉帳筆數占LINE Bank所有轉帳方式（LINE Bank另有QR code轉帳、約定帳號轉帳、銀行帳號轉帳、預約轉帳）的30%，並且每月穩定成長2%使用率，顯示好友轉帳逐漸成為客戶最喜愛的轉帳方式。
由於近來本土疫情再度升高，並持續擴散中，加上農曆新年將至，傳統包紅包、親友聚餐等都免不了會用到錢，不少人甚至趕在年前到銀行換新鈔，但其實包紅包、聚餐分帳都能透過轉帳支付，各家銀行也推出自己的多元轉帳方式，除傳統轉帳方式，像是約定轉帳、銀行帳號轉帳、QR code轉帳、手機門號轉帳、預約轉帳、Email轉帳之外，有的還提供「社群轉帳」方式，有的銀行是提供網頁連結給收款方收款，也有銀行推出「自建社群」，加入好友ID就可以轉帳，也有結合大家習慣用的LINE聊天室，選取好友，就可以輕鬆轉帳，並且對方將馬上收到LINE訊息。
財金資訊公司也建議民眾，可善用「手機門號跨行轉帳服務」，目前已有30個金融機構開通，只要趁春節到來前，先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，可到往來金融機構的網路銀行或行動銀行APP等服務通路，完成註冊綁定，「手機門號」就能取代銀行帳號；另外，台新銀行ATM也支援「手機門號」註冊綁定，付款人使用ATM、網路銀行、行動銀行APP進行轉帳時，於轉入帳號欄位，輸入收款人已完成註冊綁定的「手機門號」，確認部分遮罩的姓名資料後，即可將款項轉入收款人手機門號綁定的帳戶，而且不管是過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款、繳納班費等各項日常收付，輸入「手機門號」即可搞定，而且年輕人也能協助長輩使用操作，這樣大家就可一起用手機門號收發紅包，轉入帳迅速，收付「零接觸」，又可落實防疫。
不少銀行數位帳戶則結合社群軟體，提供好友圈轉帳，像國泰世華銀行的KOKO有好友轉帳及好友收款，還有太好轉功能，採自建社群，若在KOKO加入好友ID即可轉，以網頁連結方式分享給收款方收款；永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶提供「無碼轉帳」，以網頁連結方式分享給收款方收款；第一銀行iLEO數位帳戶提供臉書好友轉帳、自由轉帳及多人收款服務，只要雙方都有一銀帳戶，就可以用「一指神功」互相轉帳。
至於LINE Bank則結合過往大家習慣的LINE聊天室，只要在LINE Bank App當中，選取好友，就可以輕鬆轉帳，並且對方將馬上收到LINE訊息，而且若親友有LINE Bank帳戶，不用知道對方的銀行帳號（或手機號碼）也能輕鬆完成轉帳，並直接在LINE聊天室一鍵執行，不用額外開啟LINE Bank APP執行，而且轉帳給已有LINE Bank帳號的好友，手續費完全免費，如果是轉帳給沒有LINE Bank帳號的好友，亦提供每月手機跨行轉帳則享88次免手續費優惠。
除了轉帳功能之外，也可以「分帳」，若想揪多人團購，隨時拿出LINE Bank App即可設定分帳，再一秒發出分帳訊息給朋友，超級便利又快速。一次分帳人數最多支援50人，只要動動手指，就能輕鬆調整每位好友所需負擔的金額。