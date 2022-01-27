明道一回台灣就哭了！帶妻兒孝敬兩老「紅包保證滿意」
明道否認受張庭涉傳銷遭凍結26億資產的影響，證實與妻兒回到台灣，農曆新年將在台灣孝敬雙親，孝順的他已備妥大紅包給父母，「保證讓父母滿意」，長期關心公益的他化身「明道哥哥」，與張榮發基金會合作，關心偏鄉與弱勢族群，迄今捐款超過千萬，資助超過千位弱勢孩童，日前收到受惠兒童的感謝卡片，眼眶忍不住泛紅。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-27 13:41:05｜2022-01-27 13:44:02
明道日前收到來自原民孩童的卡片，女孩小欣甜喊他「明道哥哥」，更盼疫情結束後，「哥哥」能有機會去看他們；也有學童直指謝謝他的善款，讓他們可以不用再餓肚子，明道坦言：「收到這些小朋友的卡片，心裡覺得暖暖的，眼眶也紅紅的，尤其自己現在也升格當爸，對於下一代的教育與環境自然格外重視。」
明道今年捐款了5個單位，包含關西國中棒球隊與體育班、主恩兒童之家、原住民兒童之家、信望愛少年學園，資助範圍涵蓋基隆、新竹、花蓮、台東等，資助偏鄉學童的溫飽餐費、課後輔導、體能競賽等，至少161位孩子們受惠。他也與2歲兒子分享孩子們寫給他的卡片，讓兒子知福惜福，了解世界各地有這麼多的哥哥姊姊需要大家一起發揮愛心與影響力，可以不用擔心下一餐在哪。