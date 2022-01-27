Omicron妹「BA.2」入侵高雄！國內已出現「2條傳播鏈」
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土病例新增21例、境外移入新增43例；其中21例本土個案中，有8例和高雄港相關，基因定序方面，都一樣屬於OmicronBA.2特殊序列，但目前僅在高雄個案發現，並無出現在其他本土傳播中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 15:40:41
此外，醫療應變組副組長羅一鈞指出，BA.2序列還有另一個案是機場防疫人員，但在經過比較後，確認和高雄的並非一樣的BA.2，這表示防疫人員到傳播鏈並沒有擴散的出現，而針對國內昨天傳出的10條Omicron傳播鏈中，其中有2條屬於BA.2，目前最需要阻絕圍堵的是高雄這塊。
周圍採檢部分，指揮中心指出，案18492有去過考場，參加學測相關的匡列人員包括同考場學生、監考老師、同校學生等接觸者，目前共221人採檢陰性，其中122人匡列居家隔離，99人自主健康管理；另一案是案18309，為海科大學生，學校中採檢235人，周邊校區相關店家擴大採檢185人，總共420人完成採檢，確定皆為陰性，目前235人列居格、185人自主健康管理。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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