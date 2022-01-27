COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Omicron妹「BA.2」入侵高雄！國內已出現「2條傳播鏈」

▲羅一鈞指出，國內Omicron「BA.2」已有2條傳播鏈，目前最需要阻絕圍堵的是高雄這塊。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞指出，國內Omicron「BA.2」已有2條傳播鏈，目前最需要阻絕圍堵的是高雄這塊。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 15:40:41

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土病例新增21例、境外移入新增43例；其中21例本土個案中，有8例和高雄港相關，基因定序方面，都一樣屬於OmicronBA.2特殊序列，但目前僅在高雄個案發現，並無出現在其他本土傳播中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，醫療應變組副組長羅一鈞指出，BA.2序列還有另一個案是機場防疫人員，但在經過比較後，確認和高雄的並非一樣的BA.2，這表示防疫人員到傳播鏈並沒有擴散的出現，而針對國內昨天傳出的10條Omicron傳播鏈中，其中有2條屬於BA.2，目前最需要阻絕圍堵的是高雄這塊。

▲指揮中心陳時中說明春節期間內用指引等相關議題。（圖／指揮中心）
▲陳時中說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
周圍採檢部分，指揮中心指出，案18492有去過考場，參加學測相關的匡列人員包括同考場學生、監考老師、同校學生等接觸者，目前共221人採檢陰性，其中122人匡列居家隔離，99人自主健康管理；另一案是案18309，為海科大學生，學校中採檢235人，周邊校區相關店家擴大採檢185人，總共420人完成採檢，確定皆為陰性，目前235人列居格、185人自主健康管理。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀