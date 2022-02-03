過年動起來！蘇巧慧邀同黨立委健身　盼讓立院更「祥和」

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輪到蘇巧慧上陣進行拳擊有氧課程時，蘇巧慧打趣表示，新北市鶯歌出身的奧運拳擊好手林郁婷就在他的選區，不久前甚至還送了他一套拳擊器材，果然當拳擊有氧課程開始後，蘇巧慧即便氣喘吁吁，還是能跟上節奏並維持動作標準，賴品妤在一旁也不禁表示，「這有偷偷練吧！」。
至於「重量級立委」蔡易餘則選擇有氧舞蹈課程，一開始還擔心體能無法負荷，蔡易餘選擇較為簡單的動作，但一旁立委都看不下去，紛紛要求他選擇進階動作。看見蔡易餘一邊爆汗，一邊隨節奏靈活擺動，蘇巧慧也忍不住吐槽，「怪不得人家都說你是靈活的胖子」。
蔡其昌也和在場立委們分享他平時在家就會做的運動三招，包括平板支撐、仰臥提臀，及仰臥摸膝。蔡其昌表示，這些動作不需要器材，很容易理解，民眾在家就可以鍛鍊核心肌群，非常有助於燃燒脂肪。
挑戰完健身魔鏡後，立委們準備收操，但大家見蔡易餘還有體力，加碼要求蔡易餘進行「額外特訓」，蔡易餘也展現久違健身成果，一邊踩飛輪，一邊挑戰快問快答，賴品妤不斷追問，讓蔡易餘累到無法思考，當蘇巧慧詢問，自從蔡易餘成功達成蔡英文總統要求，三個月瘦身十公斤後，是否已再度胖回來，蔡易餘更自爆當時和總統回應，「你只有說要驗收，沒有說要保固」，笑倒現場所有人。
蘇巧慧表示，過年期間民眾往往會報復性進食，但卻不見得有相對的運動量，為了讓大家在過年期間也能維持好體態，他特別邀請立委們一起來運動，相信如果大家都將議場上武鬥的力量拿來運動，立法院應該會祥和許多。
賴品妤表示，自從就任立委後，平常在立法院都是坐著開會，體力很明顯下滑，這次在健身房運動，也再次體會到定期健身的重要性。蔡易餘則表示，過去他只要動一下就會很喘，去年開始努力瘦身，今天和其他立委一起推廣運動，他當然要把握機會表現成果，也呼籲國人，即便再忙也要撥出時間運動。
蔡其昌表示，對他來說運動其實很簡單，只要一台跑步機或是腳踏車機，搭配電視看就可以做得下去。但蔡其昌也強調，在家運動最重要的是鍛鍊正確的部位，不是將運動量提高就好，而是要在身體可負荷狀態下，確保肌肉可以執行正確的動作，並重複維持，這樣才有鍛鍊的效果。