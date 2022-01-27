台中雙語名校幼師長期施暴　10餘名受害幼兒被逼說謊

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一位家長說，去年發現孩子額頭有傷痕，孩子第一時間說「老師打我」，她向校方求證，老師辯稱上廁所開門時沒注意孩子在門口，才不小心撞傷；至於小孩嘴角有傷痕，老師也說是不小心指角劃傷。後來孩子改口說不是老師打的，才未繼續追查。
張廖萬堅與議員直斥校方太離譜，該校號稱是明星雙語學校，光是學費一年就近10萬元，但半數幼童被施暴達一年半以上，校方竟完全沒發現？
該校許姓主任今受訪時表示，陳姓導師在該校服務一年多，中國籍的她，有10年雙語學校相關教學經驗，履歷很漂亮，錄用前她親自向以前服務的學校打聽，風評很好。平常和同事相處親切活潑，孩子也教得很有禮貌。
本週一許主任接到第一位家長反映，指孩子被施暴，她立即通報教育局，並逐一電訪班上其他家長，才知孩子以前都不敢聲張，知道老師離開了才敢講。有家長在電話中泣訴，之前孩子抱怨自己被打時，居然還不相信，很後悔以前這麼挺老師；一名家長早在去年曾通報社會局，事後卻採信老師說法「化解誤會」，想到讓孩子長期身處暴力陰影下，就非常自責。目前已知受害孩子超過10人，校方將進行輔導，希望不要留下心理陰影。
教育局主祕王淑懿指出，教育局25日接獲獲通報，指一名幼童被打得雙頰臉頰紅腫，立即成立專案展開調查，查證屬實之後，未來將依規定通報為不適任教保人員、不得於幼兒園服務。她強調教育局堅持零體罰原則，不容許任何影響學童身心的不當行為，若有違反定將嚴懲公告。