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台中雙語名校幼師長期施暴　10餘名受害幼兒被逼說謊

▲家長今在立委張廖萬堅等人陪同下開記者會，控訴教保員長期施暴幼兒。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.27）
▲家長今在立委張廖萬堅等人陪同下開記者會，控訴教保員長期施暴幼兒。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-27 15:38:19

7位家長今在民代陪同下，指控台中市雙語私校附設幼兒園陳姓女教保員，長期施暴中班半數以上幼兒，舉凡吃太慢、不午睡、嘔吐，動輒拖到廁所暴打、甩耳光，還逼小孩說謊不得告訴家長，校方卻只向教育局通報一人受害。台中市教育局表示已成立專案小組，日後會將陳女通報為不適任教保人員。

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發生教師施暴事件的私立雙語中小學，是台中市西屯區名校。家長今在立委張廖萬堅、議員林祈烽、張耀中陪同下開記者會，指出前天家長群組有人上傳孩子背部、臉頰等傷痕累累的照片，大家驚覺有異，各自向孩子求證才發現，全班19名學生至少半數曾被老師打。

▲家長出示孩子受暴照片，腰背有明顯的兩個掌印。（圖／家長提供，2022.01.27）
▲家長出示孩子受暴照片，腰背有明顯的兩個掌印。（圖／家長提供，2022.01.27）
一位家長說，去年發現孩子額頭有傷痕，孩子第一時間說「老師打我」，她向校方求證，老師辯稱上廁所開門時沒注意孩子在門口，才不小心撞傷；至於小孩嘴角有傷痕，老師也說是不小心指角劃傷。後來孩子改口說不是老師打的，才未繼續追查。

張廖萬堅與議員直斥校方太離譜，該校號稱是明星雙語學校，光是學費一年就近10萬元，但半數幼童被施暴達一年半以上，校方竟完全沒發現？

 
▲孩子說額頭傷痕是老師打的，陳姓教保員辯稱是開門不小心撞到。（圖／家長提供，2022.01.27）
▲孩子說額頭傷痕是老師打的，陳姓教保員辯稱是開門不小心撞到。（圖／家長提供，2022.01.27）
該校許姓主任今受訪時表示，陳姓導師在該校服務一年多，中國籍的她，有10年雙語學校相關教學經驗，履歷很漂亮，錄用前她親自向以前服務的學校打聽，風評很好。平常和同事相處親切活潑，孩子也教得很有禮貌。

本週一許主任接到第一位家長反映，指孩子被施暴，她立即通報教育局，並逐一電訪班上其他家長，才知孩子以前都不敢聲張，知道老師離開了才敢講。有家長在電話中泣訴，之前孩子抱怨自己被打時，居然還不相信，很後悔以前這麼挺老師；一名家長早在去年曾通報社會局，事後卻採信老師說法「化解誤會」，想到讓孩子長期身處暴力陰影下，就非常自責。目前已知受害孩子超過10人，校方將進行輔導，希望不要留下心理陰影。

教育局主祕王淑懿指出，教育局25日接獲獲通報，指一名幼童被打得雙頰臉頰紅腫，立即成立專案展開調查，查證屬實之後，未來將依規定通報為不適任教保人員、不得於幼兒園服務。她強調教育局堅持零體罰原則，不容許任何影響學童身心的不當行為，若有違反定將嚴懲公告。

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