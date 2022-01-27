納豆腦出血醫院休養過年　女友依依澄清：跟疫苗無關

41歲藝人納豆因腦出血動引流手術，現在醫院休養中，至今進入第4天尚未清醒，傳出因無法進食、暴瘦一圈，術後一周更是黃金關鍵期，可能隨時需要醫療資源挹注，因應突發狀況，今年過年勢必要在醫院靜養，還好有媽媽陪在身旁。





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▲納豆很孝順父母，帶全家人一起看電影。（圖／翻攝納豆FB）

納豆24日感到頭痛不舒服，在女友陳依依陪同下，前往醫院檢查，被診斷發現腦壓過高，並有出血症狀，緊急安排引流手術，所幸手術過程順利，沒有生命危險，目前仍在昏睡休養中。納豆經紀人希望外界讓他好好休息，不要守在醫院。





女友依依當天陪伴就醫，因為事出突然，難過地崩潰大哭，由於疫情關係，不能太多人探視，她只能照常工作，盡量維持心情平靜。經紀人說，依依的臉書及IG私訊爆滿，無法一一回覆，很感謝大家關心。有網友揣測是否打第三劑疫苗引發副作用，她也回應《NOWnews今日新聞》澄清，「這跟疫苗應該沒關係，他們都還沒打第三劑」。





▲納豆和依依年紀差距很大，但感情很甜蜜。（圖／翻攝納豆FB）

納豆手上節目不少，除了《食尚玩家》緊急找黃鐙輝代班，《綜藝3國智》、《同學來了》都還有存檔，可以靜待他好好休養，再重掌主持棒，明星好友們紛紛在社群平台為他集氣，舅舅侯友宜今（27）日出席公開活動，以「加油」2字向納豆喊話。據《蘋果新聞網》報導，納豆媽媽平時在慈濟做公益，這幾天也先向師姊師兄告假，專心照顧兒子，平時熱心公益的納豆，前陣子更捐百萬給慈濟當榮譽董事，向來母子情深的他，曾在臉書曬出為母親慶生影片，在蛋糕裡抽出滿滿鈔票，讓母親笑到合不攏嘴。



