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超商159元微波便當太盤？網點出「關鍵優勢」：還是會買

▲一名網友看見超商微波店當竟要價159元，好奇詢問都是哪些人會購買？（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友看見超商微波店當竟要價159元，好奇詢問都是哪些人會購買？（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 16:28:45

現代人上班生活忙碌，用餐時間到不一定能好好坐下來享用餐點，加上現在物價越來越貴又「漲聲響起」，為了求方便又想要飽足感，超商食品就變成許多民眾購買餐點的選項之一。一名網友日前在超商看見一微波便當要價159元，覺得有點貴，詢問網友是否有人真的會買？立刻引起熱烈討論！

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原PO在《PTT-Gossiping》板發文「超商159元的微波便當都是誰在買？」表示自己日前到公司樓下吃飯，順便去超商買咖啡時，看見鮮食櫃上一款微波便當竟要價159元。原PO仔細看了一下，認為內容物不算多，且「這個價格都可以買兩個排骨便當了」，因此好奇詢問到底有誰會購買這樣的便當？

▲原PO認為超商的微波便當一個159元稍貴，但也想知道是什麼客群會選擇購買。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
▲原PO認為超商的微波便當一個159元稍貴，但也想知道是什麼客群會選擇購買。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
貼文一出，立刻有許多網友反應：「吃得起的也不會買吧，又不是盤子」、「半夜肚子餓沒東西吃的人才會買吧」、「網紅開箱用」、「下輩子，別再當窮人了」、「我寧願花2990吃現烤的也不要花299微波的」、「昨天看到，有點想買，但沒看到打折，作罷」。

不過也有一派網友持不同意見，「看多想吃，方便還是有吸引力的」、「高薪但沒時間的人很多，點水樓小廚師150元泡麵的客群就是他們」、「我啊！我隨便一餐都兩百起跳」、「我啊，想吃就吃，你有差那幾十塊？」、「竹科人買啊…比附近便宜又好吃」、「證明財富自由阿」。（編輯：陳珮瑜）

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