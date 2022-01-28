鄉民媽求補腦聖品　網友答案超意外

一月底大家都開心地等著過春節，但剛從大學學測的戰役裡暫時解脫的高三生們，對答案時又是幾家歡樂幾家愁，總有許多孩子在學測後便已開始心慌是否該拚指考，看著考生們被龐大的課業壓力追得喘不過氣，對此就有鄉民在PTT上說，自己家的小孩原本就很認真，升上高三之後更是全心投入念書與考試，連原本很想去的跨年最後也都選擇放棄，擔心長期壓力過大會對孩子造成負面影響，因此即使明白讀書只能靠孩子自己努力，身為家長仍不免心疼，總想著多備些營養品，希望多少能幫忙孩子「補腦減壓」，所以上網求助網友的建議。
生活中心/綜合報導
2022-01-28 11:00:00
在老一輩觀念中，常聽到根據食補記載的進補秘方：「南瓜籽富含鐵、錳可以補充身體營養素，負擔又小；奇亞籽含大量纖維素、蛋白質、亞麻脂酸、維生素，可以搭配其他食物一起用，相當方便」、「比目魚、鱸魚含高蛋白、低飽和脂肪，對長期久坐的學生來說，是很好的蛋白質來源」、「豬肉含有更多不飽和脂肪和B群、礦物質，能幫助維持體力和精神氣力。」
不過，除了上述傳統食材，PTT上還有網友表示，曾試過號稱能夠幫助思緒更清晰的PS23益生菌，沒想到因為也有健身網紅特別推薦，意外在PTT上引發網友熱議這種益生菌的功效、徵求其他網友的使用經驗，留言中還真的有許多網友紛紛回應，「這家好像蠻認真做這類產品，之前買他們改善壓力睡眠的，我覺得OK」、「我自己吃覺得有點效，前陣子用腦爆炸的時候吃比較有感」、「被醫生推薦，吃了快兩個月覺得還不錯」，讓網友大驚原來益生菌的好處比想像多得多。
而從網友留言中亦可見，想要幫助學習、補充腦袋營養，調整飲食與生活作息仍是最根本的方式；另一方面也有網友KUSO回應，「益生菌搞得像萬靈丹，建議申請諾貝爾獎」、「唸書的時候我阿嬤一直叫我吃豬腦」，成功引起話題。
社會大眾都經歷過學生時代的考試壓力，現代學生也要面對更多型態的課業學習，除了養成良好生活習慣、做好工作和學習計畫來幫助個人生活外，也可以透過選擇不同補充品，維持身體健康、增進生活品質。