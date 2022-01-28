過年哪裡玩？新北河濱一次搞定　7大熱門戶外玩法全攻略

我是廣告 請繼續往下閱讀
這是全國最大的共融性樂園，內有31種由臺灣原生動物意象所組成的溜滑梯，以及100組多元選擇的遊憩設施，並結合地形與自然生態的共融式遊戲場，是帶小孩放電的不二選擇。
■生態藝術：新海濕地
位於新月橋板橋端的新海人工濕地，至2月9日前舉辦2022新北濕地藝術季，以「川流堆疊」為主題，展出14件藝術創作，全是利用自然素材打造而成，可以親身體驗濕地之美，認識濕地的價值與重要性。
■網美拍照：山佳荷花池、沐心池
新秘境在樹林！位在大漢溪左岸的山佳荷花池相當幽靜，有環池步道、賞荷步道，以及人氣打卡點「心型島池」，種植豐富的睡蓮及荷花，荷花池附近還有心形鏡面水池「沐心池」，是民眾漫步、駐足和打卡的好地方。
■運動健身：河濱自行車道
新北河濱自行車道全長209公里，設有15個自行車租借站，方便民眾騎乘使用，不如在悠閒清爽的下午，來一段愜意自行車一日遊。「新北河濱騎跡十八線放電趣」打卡抽獎活動進行中，在新店溪沿線的特色景點拍照，上傳到「新北水漾」粉專指定貼文，有機會抽中iPhone手機。
■逛街購物：八里左岸、金色水岸
熱門的淡水老街金色水岸、八里左岸及老街，可欣賞淡水河岸風景、逛逛了老街之外，也能搭乘渡輪欣賞河岸景觀。或是到距離八里老街不遠的「十三行文化公園兒童共融遊戲場」，現場設有溜滑梯、滑草斜坡、考古砂坑、溜索鞦韆等，很適合親子踏青野餐。
■景觀漫遊：「日月星辰龍」5橋
「日月星辰龍」是新北河濱的景觀五橋，依序是新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋、三重辰光橋、鶯歌龍窯橋，分別位在不同的河濱流域，每個景觀橋都有極美的光雕夜景，在黑夜中散發出光耀美景，如果還沒規劃好夜間行程，這五大奪目打卡點，相信能讓你成為按讚焦點。
■拈花惹草：陽光運動公園河津櫻
位於新店陽光運動公園，由新莊扶輪社與日本下田扶輪共同捐贈285株河津櫻，賞櫻範圍從陽光公園入口至溪洲公園沿著河濱步道，花期約至3月初，是春遊全家動員賞櫻的好去處。