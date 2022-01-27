春節倒數2天！蝦皮購物祭百萬遊戲獎勵 再送APPLE豪禮
受疫情影響，用戶有更多時間宅家享受蝦皮遊戲的娛樂體驗，蝦皮購物觀察，去年站上遊戲突破6億總遊玩次數，隨著長達９天的春節連假即將到來，過年遊玩遊戲人數可望較平日有更明顯彈跳。為了讓宅家躲避疫情與車潮的民眾都能排解無聊，蝦皮購物「新春購物節」除了祭出全站免運99元起、商城85折、新春美髮1折起等優惠外，更準備12款熱門遊戲、祭出超過500萬遊戲獎勵，只要動動手指玩遊戲就有機會獲得APPLE iPhone 13、APPLE Watch S7等超值好禮！
生活中心/綜合報導
2022-01-27 18:00:00
此外，蝦皮購物更推出期間限定、保證人人有獎的「轉萬元紅包」遊戲，天天撒10000購物金，2/2加碼抽iPhone 13；想知道自己金虎年是否能如虎添翼，就上蝦皮玩「測虎年多好運」！過年有好運還要拚手速，除夕到初二（1/31-2/2）加碼漫天狂撒的購物金紅包、2/2財神報到送千萬發財金、蝦幣25倍送等回饋，過年期間一共4重超狂回饋，蝦皮購物大方替你加碼壓歲錢！
過年連假在家不知道要幹嘛嗎？拿年終獎金和壓歲錢血拚絕對是好選擇。蝦皮購物「新春購物節」2/2年初二當天祭出四個整點時段限量商品「超便宜1元起」，雪芙蘭沐浴乳補充包、Innisfree礦物質控油蜜粉超便宜只要１元；過年必吃的團圓火鍋美食海底撈湯底限時下殺1元、好歡螺系列螺獅粉限時優惠18元；此外，蝦皮購物更幫你精打細算規劃大年初一到初五不同的購物主題日，讓你連假天天輕鬆SHOPPING！高單價的3C、家電初三、初四搶最划算，原價7580元的Oral-B-3D電動牙刷下殺5折破盤價3790元、Nespresso膠囊咖啡機 Essenza Mini現省破千元，下單再享蝦幣10倍送；初五採購美妝保養品，虎年限定超可愛薇佳虎年萌一起洗顏禮盒只要710元，新的一年蝦皮購物用滿滿誠意，祝全台民眾福虎生風！
蝦皮購物「新春購物節」最狂4重回饋
第一重：除夕到初二（1/31-2/2）天天0點、15點、21點，可使用蝦幣兌換2/2、2/18限量折價券，數量有限，先搶先贏。第二重： 2/2全天15個驚喜時段註一，恭迎財神駐站狂撒購物金，全站滿199元折20元、免運店家滿199元折30元，快筆記起來！第三重：即日起至2/2領取限量蝦幣回饋券，2/2當日指定店家消費即可享蝦幣25倍回饋，消費滿1000元最高可回饋300蝦幣。第四重：喜迎金虎年，蝦皮購物攜手國內外超過200個知名品牌、祭出超過500萬遊戲獎勵，精選其中4款遊戲讓你宅家玩手遊也可以大賺壓歲錢！