年前「最後一篩」 高雄港區春節期間禁止船舶開工、登船
高雄港爆發新冠肺炎群聚，為提高高雄港防疫等級，市長陳其邁今（27）日宣布1月28日至2月7日旗津、小港漁港、前鎮漁港船舶維修暫停並禁止登船，陳其邁強調，相關工作場域休息11天後，再開放進來就會比較安全，請大家配合。另外，「紅區」約6千人需在於明、後天做「最後一篩」PCR，黃區約7千多人將執行快篩，在人員過年南來北往前為社區守住防線。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-27 20:30:00
同時，春節高雄港區相關工作場所，包商及工程行人員都以簡訊通知，配合防疫措施工作若受影響，會發函請公司針對這兩天受影響的勞工朋友，市府每天發1000元補償津貼，8日上班須取得24小時內的PCR陰性證明。
陳其邁指出，1月28、29兩天，中島商港區，旗津修造船廠接觸風險人員會收到細胞簡訊，25日、28日各一次PCR篩檢，對風險高的熱區分析病毒散播狀況，利用春節11天停工當冷卻期；這些措施同步與港務公司對廠商進行規範，希能把可能的感染源一次清除，過年期間，旗津社區篩檢站會在1月28及29日做PCR篩檢，另外旗津醫院可替有疑慮民眾進行社區採檢，採檢站繼續運作。
陳其邁說，高雄從新光輪群聚感染至今，Omicron的特性是來得特別快，感染後第2、3天有傳染力，目前臨床觀察都是輕症或沒症狀，過年期間病毒可能進入社區，目前社區傳播風險非常低，大家可以放心，但仍拜託過年做好社區防疫。
陳其邁也提醒，1月28、29日中島商港區、旗津造船廠、修廠區接觸風險工作人員會收到簡訊通知，將進行第二次PCR篩檢，以了解風險比較高的熱區病毒散佈狀況。陳其邁表示，監測資料中高雄市區、旗津區風險還是非常低，大家可以放心，但是過年還是要做好社區防疫工作。
※【NOWnews 今日新聞
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