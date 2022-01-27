李李仁接演新片「暖心動機」曝光　坦言：很心疼他

暖心奇幻電影《嗨！神獸》集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁、是元介、林祐銓、陳京甫同台演出，電影以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程。昨（26）日舉辦電影首映會，片中演員李李仁、是元介、白潤音、林祐銓、陳京甫一同出席，李李仁看到久違的兒子白潤音，笑說：「今天白潤音穿的像少年版《駭客任務》主角，很有巨星架勢。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-27 18:38:50
李李仁透露自己點頭接演原因不是為了自己，而是因為太心疼白潤音所飾演的阿吉，小小年紀就要承受這麼大的壓力，學著理解生命教育的人生課題，讓白潤音聽了非常感動。是元介也打趣：「我這個老師從他們三個還是小學生開始，帶到白潤音現在都升上國中一年級了！」，白潤音看到老師是元介今天穿著搖滾風格皮衣，還反誇是元介帥氣打扮宛如小賈斯汀，讓是元介驚呼白潤音很會想梗，電影溫馨感人，戲外充滿歡樂笑聲。
新生代演員白潤音演出《嗨！神獸》時年僅8歲，現在已接近青少年階段的他笑說，這部片好像變成一部紀錄片，能帶著觀眾回顧童年時期最純真的模樣。訪問時聊到神獸吃掉惡夢的話題，演員大多希望神獸能將疫情這場惡夢吃掉，沒想到白潤音表示神獸來托夢：「我很喜歡的手錶本來不見了，沒想到有一天夢到神獸，牠跟我說手錶就放在書包最後一層，最後真的在書包裡找到了！」搞笑夢境逗樂全場。為了迎接電影正式上映，也和片中爸爸李李仁特別練唱電影主題曲《數到一》，父子檔大秀好歌喉，李李仁在一旁打著節奏，兩人合唱默契絕佳，老師是元介帶著兩位同學林祐銓、陳京甫跟著合唱，曾出過專輯的李李仁聽完白潤音的歌唱表現後，笑說頗有偶像男團風範，期待白潤音未來成為全方位藝人。